Başkan Babaoğlu, gönüllülerini makamında ağırladı
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Başkan Babaoğlu, gönüllülerini makamında ağırladı

Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği temsilcileri ve gönülleri tarafından ziyaret edilen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'na, sokak hayvanları için yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür plaketi verildi.

Başkan Babaoğlu, gönüllülerini makamında ağırladı
16.06.2020 12:53 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:56

Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği temsilcileri ve gönülleri tarafından ziyaret edilen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'na, sokak hayvanları için yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür plaketi verildi.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Sakarya İl Temsilcisi Betül Sakalısarı, KİHAYKO Çocuk Kulübü Temsilcisi Sare Naz Semiz, Dernek gönüllüleri Ayşe Atay ve Özge Semiz'i makamında kabul etti. Ziyarette konuşan KİHAYKO Sakarya İl Temsilcisi Betül Sakalısarı, derneğin yapısı çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Bir nefes doğa bir nefes pati projesi, eğitim seminerleri ve yasalara uygun hareket eden dernek yapısıyla hizmet verdiklerini anlatan Sakalısarı, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'na teşekkür etti.

Betül Sakalısarı ziyarette yaptığı konuşmada, "Hendek Belediyesi Hayvan Barınağı yüzümüzü güldürüyor. Ne zaman gelsek şartların sürekli bir üst seviyeye çıktığını görüyoruz. Şunu açıkça söyleyebilirim ki; Hendek Belediyesi Sakarya'nın en iyisi. Hendek bu işin üstesinden geliyor. Tüm hayvanseverlerin en sevdiği belediye başkanı sizsiniz. Sizler başta olmak üzere tüm personellerinize verdikleri üstün gayretler nedeniyle minnettarız. Can dostlarımız burada güvendeler, emin ellerdeler. Sakarya'nın örnek almasını umut ediyoruz" diye konuştu.

KİHAYKO heyetine nazik ziyaretleri ve temennileri nedeniyle teşekkür eden Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ise "Bizler elimizden geldiği kadar sokak hayvanları için, can dostlarımız için şartları hep en iyiye taşımaya çalışıyoruz. Onlar bize emanet diyoruz. Sağ olsun bu alanda görevli personellerimizin azmiyle daha güzel işlere imza atacağız. Geçmiş dönemlerde şehrimize kazandırılan barınağımızda sürekli iyileştirmeler yaparak standartların üzerinde hizmet veriyoruz. Bu işin temelinde sevgi var" dedi.

Yeni bir gelişmeyi de paylaşan Başkan Babaoğlu, "17 dönümlük bir arazide dünya standartlarında barınak inşa edeceğiz. Mevcut barınağımız evet çok güzel ama kapasitesi ve özellikleri daha yüksek, modern bir barınak yapacağız. Projelendirme aşamasındayız. Müracaatlarımızı yaptık, kısa zamanda kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.

Ziyaret karşılıklı fikir alışverişiyle devam ederken, KİHAYKO Sakarya İl Temsilcisi Betül Sakalısarı tarafından Başkan Babaoğlu'na, hayvanlara yönelik hizmetlerinden dolayı dernek özel plaketi takdim edildi. Heyet, ziyaret sonrasında Hayvan Barınağını ziyaret etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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