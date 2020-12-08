Başkan Altınok Vefa Grubu ile buluştu
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Başkan Altınok Vefa Grubu ile buluştu

08.12.2020 14:06 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:11
Başkan Altınok Vefa Grubu ile buluştu

Keçiören Belediyesi Kent Konseyi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 55 kişilik Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturarak 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için sahaya indi.

Keçiören Belediyesi Kent Konseyi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 55 kişilik Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturarak 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için sahaya indi. Vefa grubuyla gerçekleştirdiği görülmenin ardından Keçiören Belediyesi tarafından üretilen dezenfektan ve kolonyalardan dağıtan Altınok, her bir vefa temsilcisine de teşekkür etti.

Vefa destek gurubuyla Kalaba Kent Meydanı'nda bir araya gelen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Atatürk ne diyor, 'Vatan sevgisi vatana hizmetle ölçülür.' Sevgili Peygamber Efendimiz (S.A.V), 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' buyuruyor. Zorluklar karşısında el ele vereceğiz ve hep birlikte bu zorlukları aşacağız. Vefa grubunda emek veren, gönül veren, gönül alan herkese teşekkür ediyorum. Özellikle yaşlı ve engellilerimizin gönlünü almak çok önemli. Onların gönlünü almak tüm dünyanın gönlünü almakla eşdeğerdir" dedi. - ANKARA

Başkan Altınok Vefa Grubu ile buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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