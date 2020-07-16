Başkan Akman'dan şehit emniyet mensupları için başsağlığı mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Akman'dan şehit emniyet mensupları için başsağlığı mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, dün gece Van'da düşen ve 7 emniyet mensubunun şehit oldu keşif uçağı kazasıyla ilgili bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Akman'dan şehit emniyet mensupları için başsağlığı mesajı
16.07.2020 10:41 | Son Güncelleme: 16.07.2020 10:48

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, dün gece Van'da düşen ve 7 emniyet mensubunun şehit oldu keşif uçağı kazasıyla ilgili bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Akman, mesajında; "Dün gece Van ve Hakkari bölgesinde keşif ve gözetleme görevini yürüten uçağın Artos Dağı'na çarparak kırıma uğraması sonucu 2'si pilot olmak üzere 7 kahraman emniyet mensubunun şehit olmasını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıldönümünde vatanın birlik ve bütünlüğü için böyle kutsal bir görevi yürütürken şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyor, milletimizin başı sağ olsun" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada Magazin
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Galatasaray ile takım kaptamı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor Spor
Galatasaray ile takım kaptamı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı 3. Sayfa
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 3. Sayfa
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle...
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu Magazin
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 3. Sayfa
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?' diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'nin üretimde dünya lideri olduğu kiraz, ihracat rekoruna koşuyor
Türkiye'nin üretimde dünya lideri olduğu kiraz, ihracat rekoruna koşuyor
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! 'Opsiyonlanma' oyununa sakın kanmayın
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! "Opsiyonlanma" oyununa sakın kanmayın
Son Dakika: LGS sonuçları açıklandı! 181 öğrenci tam 500 puan aldı
Son Dakika: LGS sonuçları açıklandı! 181 öğrenci tam 500 puan aldı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Son Dakika: Van'da keşif uçağı düştü! 2'si polis 7 emniyet mensubu şehit oldu
Son Dakika: Van'da keşif uçağı düştü! 2'si polis 7 emniyet mensubu şehit oldu
Koronavirüs bitmiyor! Vaka sayıları artınca 16 ülke yasakları geri getirdi
Koronavirüs bitmiyor! Vaka sayıları artınca 16 ülke yasakları geri getirdi
Cenazeye katılmama nedeniyle aralarında husumet bulunan aileler birbirine girdi: 1 ölü, 5 yaralı
Cenazeye katılmama nedeniyle aralarında husumet bulunan aileler birbirine girdi: 1 ölü, 5 yaralı
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet arasında Ayasofya için işbirliği protokolü imzalandı
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet arasında Ayasofya için işbirliği protokolü imzalandı
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı, Şırnak sokaklara döküldü
13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı, Şırnak sokaklara döküldü
Süper Lig'in eski yıldızları Aboubakar, Pepe ve Telles, Porto'yla lig şampiyonluğu yaşadı
Süper Lig'in eski yıldızları Aboubakar, Pepe ve Telles, Porto'yla lig şampiyonluğu yaşadı
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
Hakan Çalhanoğlu, 1 gol ve 2 asistle oynadığı maçta Milan'ı galibiyete taşıdı
Hakan Çalhanoğlu, 1 gol ve 2 asistle oynadığı maçta Milan'ı galibiyete taşıdı
Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü
Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Halife Hafter Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Filiz Akın Hande Yener Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Ali Şansalan Gökhan Gönül Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Daha Fazla Darbe Şehit Asker Twitter
Şu an buradasınız: Başkan Akman'dan şehit emniyet mensupları için başsağlığı mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 11:00:38. #1.14#
title