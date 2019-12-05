Başkan Akkaya Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti

05.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:08

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya Dünya Engelliler Günü nedeniyle belediyeye ait Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Başkan Akkaya merkezi ziyaretinde Akşehir Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle engelliler için açılan kurslarda eğitim gören kursiyerlerle sohbet etti.

Akkaya burada yaptığı konuşmada, "Her insan bir gün engelli olabilir, hiç birimizin garantisi yok, onun için hepimiz birer engelli adayıyız. Bunu düşünerek, idrak ederek bütün engelli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştırmak için üstümüze düşeni yapmamız lazım. Akşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimizden bugüne bu konuyla ilgili olarak bizde olabildiğince duyarlı olduk. Şu anda içinde bulunduğumuz Engelsiz Yaşam Merkezimizi faaliyete geçirerek engelli kardeşlerimizin hem eğitim görmelerini, hem de sosyal faaliyetlerde bulunma imkanlarını sağladık. Burada bir çok kurslar da düzenlendi ama bunlar içinde engelli KPSS kursu en anlamlısıydı. Bölgemizde bu kursu açan ilk belediye olduk. Burada aldığı kurslarla sınavı kazanıp atanan kardeşlerimiz oldu buda bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Ayrıca Engelsiz taksimiz de sizlere hizmet vermektedir ve vermeye devam edecektir. Biz her zaman gücümüz yettiğince sürekli olarak engelli kardeşlerimizin yanındayız. En büyük engel sevgisizliktir diyoruz, bu sevgiyi eksik etmeyelim diyorum." dedi.

Akşehir Görmeyenleri Koruma Şube Başkanı Hüseyin Çığ ve AKBİRDER Derneği Başkanı Hayri Üzüm de engellilere verilen hizmetler ve destekler için onlar adına Başkan Akkaya'ya teşekkür etti.

Ziyarette Başkan Akkaya'ya Akşehir Görmeyenleri Koruma Şube Başkanı Hüseyin Çığ, AKBİRDER Başkanı Hayri Üzüm, Akşehir Şehit Osman Aydoğan Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Tunçez de eşlik etti.

Kaynak: AA