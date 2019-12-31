Başkan Akıncı'dan yeni yıl mesajı

31.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:06

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, iş dünyasının 2020 yılına umutlu girdiğini kaydederek, 2019'un üçüncü çeyreğinden itibaren yeniden büyüme trendine giren ülke ekonomisinin yakaladığı olumlu havayı 2020 yılına taşıyacağını söyledi.



2019 yılının değerlendirmesini yaparak, iş dünyasının 2020 yılı beklentilerine yönelik açıklamalarda bulunan GTB Başkanı Mehmet Akıncı, 2018 yılının ağustos ayından itibaren ekonomide döviz kuruna bağlı yaşanan olumsuzlukların 2019 yılının son çeyreğinden itibaren yerini dengelenme ve büyüme sürecine bıraktığını ifade etti.



Hükümet ve özel sektörün kararlı tutumu ve iradesi ile finansal sorunların üstesinden gelindiğine dikkat çeken Akıncı, "2019'un son çeyreğinde kaydedilen yüzde 0,9 büyüme oranı, iş dünyası olarak 2020 yılına ait tüm umutlarımızı pekiştirdi. Büyüme sürecinin 2020'nin 4 çeyreğinde de istikrarlı bir şekilde devam edeceğine, hatta yüzde 5'lik büyüme hedeflerimizi bu yıl içinde aşacağımıza inanıyoruz" dedi.



Yaşanan tüm bölgesel ve küresel sorunlara rağmen Gaziantep'in ihracattaki yükselişini de kararlı bir şekilde sürdürdüğüne işaret eden Akıncı, "Gaziantep üretimi, istihdamı ve ihracatı ile ülke ekonomisine değer katan lokomotif şehirlerin başında gelmekte. Yanı başındaki ülkelerde yaşanan iç savaş ve karışıklıklara rağmen üretim gücünü hiçbir zaman kaybetmeyen, tam aksine üretimde üstüne koyarak yoluna devam eden Gazi şehrimiz 2019 yılı içerisinde açıklanan aylık bazlı ihracat rakamlarıyla önemli başarılar ortaya koydu. Önümüzdeki günlerde açıklanacak ihracat rakamlarıyla inşallah 2019 yılını 7 milyar dolar bandını aşarak geride bırakmış olacağız. Bu durum önemli bir eşiği de aşmamızı sağlamış olacak. Beklentimiz Türkiye toplam ihracatından yüzde 4,1 pay alan şehrimizin yeni dönemde bu rakamları daha üst sıralara taşıyarak ihracatta ileri teknoloji ligine çıkması" ifadelerini kullandı.



2019 yılının GTB'nin vizyon projelerinin hayata kazandırılması açısından da önemli bir dönüm noktası teşkil ettiğini belirten Akıncı, "2020 yılı borsamız açısından açılışlarda dolu önemli bir yıl olacak. İnşaat çalışmalarına 2019 yılının mart ayında başlanan Antepfıstığı Lisanslı Depo ve 2018'de inşaatına başlanan Et Borsası projelerimizde artık son aşamaya geldik. Bu iki projemiz ülke tarım ve hayvancılığı açısından içlerinde birçok ilki barındırmakta. Bazı detay çalışmaların ardından bu yılın ilk aylarında inşallah her iki tesisimizin de açılışını yapmış olacağız. Yine aynı şekilde yeni hizmet binamız içinde artık çalışmalarda son aşamaya geldik. Kısa bir süre içerisinde yeni hizmet binamızın da açılış kurdelesini kesmeyi planlıyoruz" dedi.



Akıncı, açıklamasında ayrıca yeni yılın tüm insanlığa huzur, mutluluk ve barış getirmesi temennisinde bulunarak, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA