Başkale'de jandarma bayram denetimlerini sürdürüyor

Van'ın Başkale ilçesinde denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, kontrol noktasında vatandaşları kurallara riayet etmeleri hususunda uyararak, bayramlarını kutladı.

Van'ın Başkale ilçesinde denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, kontrol noktasında vatandaşları kurallara riayet etmeleri hususunda uyararak, bayramlarını kutladı.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik şube ekipleri, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Çamlık Yol Kontrol Noktasında Kurban Bayramı dolayısıyla denetim yaptı. Denetimlerde kurallara uymaları noktasında sürücüleri uyaran jandarma ekipleri, şeker ve çikolata ikramında bulunarak bayramlarını kutladı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı