Başkale'de jandarma bayram denetimlerini sürdürüyor
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Başkale'de jandarma bayram denetimlerini sürdürüyor

Başkale'de jandarma bayram denetimlerini sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Başkale ilçesinde denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, kontrol noktasında vatandaşları kurallara riayet etmeleri hususunda uyararak, bayramlarını kutladı.

Van'ın Başkale ilçesinde denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, kontrol noktasında vatandaşları kurallara riayet etmeleri hususunda uyararak, bayramlarını kutladı.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik şube ekipleri, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Çamlık Yol Kontrol Noktasında Kurban Bayramı dolayısıyla denetim yaptı. Denetimlerde kurallara uymaları noktasında sürücüleri uyaran jandarma ekipleri, şeker ve çikolata ikramında bulunarak bayramlarını kutladı. - VAN

Başkale'de jandarma bayram denetimlerini sürdürüyor
Başkale'de jandarma bayram denetimlerini sürdürüyor
Başkale'de jandarma bayram denetimlerini sürdürüyor
Başkale'de jandarma bayram denetimlerini sürdürüyor
Başkale'de jandarma bayram denetimlerini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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