Başkale Belediyesi esnaf ve ilçe sakinlerine ücretsiz maske dağıttı
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Başkale Belediyesi esnaf ve ilçe sakinlerine ücretsiz maske dağıttı

Van'ın Başkale Belediyesi, ilçe merkezinde esnaf, kamu çalışanları ve vatandaşlara 15 bin maske dağıttı.

Başkale Belediyesi esnaf ve ilçe sakinlerine ücretsiz maske dağıttı
29.04.2020 11:59 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:59

Van'ın Başkale Belediyesi, ilçe merkezinde esnaf, kamu çalışanları ve vatandaşlara 15 bin maske dağıttı.

Başkale ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında alınan tedbirler titizlikle uygulanıyor.

Bu kapsamda belediye ekipleri tarafından vatandaşlara, kamu çalışanları ve esnafa 15 bin maske dağıttı, vatandaşları önlemlere uymaları konusunda uyardı.

Vatandaşlar da çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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