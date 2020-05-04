Başiskele'de çöp ve geri dönüşüm konteynerleri yenileniyor
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Başiskele'de çöp ve geri dönüşüm konteynerleri yenileniyor

Başiskele'de çöp ve geri dönüşüm konteynerleri yenileniyor
04.05.2020 15:41 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:41

Başiskele Belediyesi, ilçe genelindeki çöp ve geri dönüşüm konteynerlerinin bakım, onarımlarını yaparak hem yepyeni bir görünüme kavuşturuyor.

Başiskele Belediyesi, ilçe genelindeki çöp ve geri dönüşüm konteynerlerinin bakım, onarımlarını yaparak hem yepyeni bir görünüme kavuşturuyor.

Daha temiz ve daha sağlıklı Başiskele için hizmetlerini sürdüren Başiskele Belediyesi, ilçe genelindeki sokak ve caddeler üzerinde yer alan çöp konteynerleri bakım, onarım ve yenileme işlemlerini yaparak tekrar kullanışlı hale getiriyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yer altı çöp konteynerleri dahil tüm çöp ve geri dönüşüm konteynerlerinin bakımını gerçekleştiriyor. Konteynerlerin bazıları mobil ekiplerce bulundukları yerlerde tamir edilirken, bazıları da atölyelerde onarılıp boyadıktan sonra tekrar ilçe halkının hizmetine sunarak belediyeye tasarruf yapma imkanı sağlıyor.

Çöp konteynerleri korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında da tek tek yıkanarak dezenfekte ediliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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