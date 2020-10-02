Başını paketin içine sıkıştıran köpeği, duyarlı vatandaş kurtardı
02.10.2020 13:59 | Son Güncelleme: 02.10.2020 14:03
GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, başını paketin içinden çıkartmayan yavru köpeği, vatandaşlar kurtardı.
GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, başını paketin içinden çıkartmayan yavru köpeği, vatandaşlar kurtardı.
Sakcagözü Mahallesi'ndeki karayolunda, başındaki paketle sağa sola kaçışan köpeği görenler şaşkınlık yaşadı. Yoldan geçen Ökkeş Bolat aracını park ederek, köpeği başını soktuğu paketten kurtardı. Başındaki paketten kurtulan köpek, kısa süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK