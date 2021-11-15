Başı konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde başı konserve kutusuna sıkışan sokak kedisi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde başı konserve kutusuna sıkışan sokak kedisi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Kedi tekrar sokağa bırakıldı.
Akhan Mahallesi'nde bugün vatandaşlar başı konserve kutusuna sıkışan kedi gördü. Kediyi yakalayan bir hayvansever, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Akhan Şubesi'ne götürdü. İtfaiye ekibi, konserve kutusunu titizlikle keserek kediyi kurtardı. Kedi tekrar sokağa bırakıldı.