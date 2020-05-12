Başhekim Zengin hemşireleri unutmadı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği hemşireleri bu yıl da unutmadı.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği hemşireleri bu yıl da unutmadı.

Her yıl 12-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanılan Hemşirelik Haftasını nedeniyle meslekte 20 yılını dolduran hemşirelere başhekimlik tarafından plaket takdim edildi. Meslekte 20 yılını dolduran Hemşire Elif İkizer ve Sema Kandemir'e plaketleri Başhekim Prof. Dr. Suat Zengin tarafından takdim edildi. Plaket takdimi sırasında konuşan Başhekim Prof. Dr. Suat Zengin, "Ülkemiz ve tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan Covid-19 hastalığının tedavisi kapsamında büyük özveriyle çalışan hemşirelerimizin önemi herkes tarafından bir kez daha çok iyi anlaşıldı. Sağlık ordusunun en ön sırasında yer alan ve bu zorlu günlerde vermiş olduğu mücadeleyle takdir toplayan sevgili hemşirelerimizin hemşirelik haftasını canı gönülden kutlarım. Ülkemizde yaşadığımız bu zor günlerde insanların sağlığı için büyük emek veren tüm hemşirelere teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA