Başbakan Yıldırım'dan Khk Açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, yeni KHK'ya ilişkin, "Çalışmalar devam ediyor, biraz uzadı" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Grubundan çıkarken basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kendisinin Meclis başkanı adayı olarak gösterilip gösterilmediğine ilişkin Yıldırım, "Benim görevim Cumhurbaşkanımız yemin ettiği anda bitiyor. Sonrası yok, bitiyor. Onu nereden bileyim" ifadelerini kullandı.

Yeni KHK'nın bugün çıkıp çıkmayacağı sorusuna Yıldırım, "Çalışmalar devam ediyor, biraz uzadı" cevabını verdi.

Yıldırım, milletvekilleri arasından bakan olup olmayacağı konusunda ise "O, Cumhurbaşkanımızın takdiri" dedi. - ANKARA