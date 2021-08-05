Başakşehirli çocuklar "Bisikletçi Amca" ile daha mutlu

Başakşehir Belediyesi, hayata geçirdiği proje ve hizmetlerle ilçe sakinlerinin beğenisini topluyor.

Başakşehir Belediyesi, hayata geçirdiği proje ve hizmetlerle ilçe sakinlerinin beğenisini topluyor. "Bisikletçi Amca" projesiyle Başakşehirli çocukların bisikletlerinin bakım onarımı yapılırken güvenli sürüş eğitimi de veriliyor.

Büyük, küçük her yaştan ilçe sakini için çalışmalar yürüten Başakşehir Belediyesi'nin geleneksel yaz etkinlikleri kapsamında ilçenin farklı noktalarında düzenlenen açık hava etkinliklerinde, çocukların ve gençlerin bisikletlerinin genel tamirleri gerçekleştiriliyor. Başakşehir Belediyesi, bünyesinde görev alan bisiklet tamir ustaları ilçe genelinde çeşitli noktalarda yer alacak.

Çocuklar da, aileler de mutlu

"Çaya Geldik" etkinliğinde bisikletini tamir ettiren İbrahim Sağır, "Uzun zamandır bisikletini tamir ettirmek için bekliyordum. Başakşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim" dedi.

Torunlarının bisikletini tamir ettirmeye gelen Saniye Yıldırım da, "İki torunumla geldik. Bisikletlerini tamir ettireceğiz. Çok güzel bir hizmet. Böyle bir hizmeti ayağımıza kadar getiren Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı