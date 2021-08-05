Başakşehirli çocuklar "Bisikletçi Amca" ile daha mutlu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başakşehirli çocuklar "Bisikletçi Amca" ile daha mutlu

Başakşehirli çocuklar 'Bisikletçi Amca' ile daha mutlu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir Belediyesi, hayata geçirdiği proje ve hizmetlerle ilçe sakinlerinin beğenisini topluyor.

Başakşehir Belediyesi, hayata geçirdiği proje ve hizmetlerle ilçe sakinlerinin beğenisini topluyor. "Bisikletçi Amca" projesiyle Başakşehirli çocukların bisikletlerinin bakım onarımı yapılırken güvenli sürüş eğitimi de veriliyor.

Büyük, küçük her yaştan ilçe sakini için çalışmalar yürüten Başakşehir Belediyesi'nin geleneksel yaz etkinlikleri kapsamında ilçenin farklı noktalarında düzenlenen açık hava etkinliklerinde, çocukların ve gençlerin bisikletlerinin genel tamirleri gerçekleştiriliyor. Başakşehir Belediyesi, bünyesinde görev alan bisiklet tamir ustaları ilçe genelinde çeşitli noktalarda yer alacak.

Çocuklar da, aileler de mutlu

"Çaya Geldik" etkinliğinde bisikletini tamir ettiren İbrahim Sağır, "Uzun zamandır bisikletini tamir ettirmek için bekliyordum. Başakşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim" dedi.

Torunlarının bisikletini tamir ettirmeye gelen Saniye Yıldırım da, "İki torunumla geldik. Bisikletlerini tamir ettireceğiz. Çok güzel bir hizmet. Böyle bir hizmeti ayağımıza kadar getiren Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Başakşehirli çocuklar 'Bisikletçi Amca' ile daha mutlu
Başakşehirli çocuklar 'Bisikletçi Amca' ile daha mutlu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Haluk Levent Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Muslera Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başakşehirli çocuklar "Bisikletçi Amca" ile daha mutlu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 16:58:08. #1.16#

title