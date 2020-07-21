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Başakşehir, Türkiye'ye ders verdi! Şampiyonluğun sırrı...

Spor Arena / Adil DEMİRÇUBUK | Süper Lig'de 2019-20 sezonu şampiyonluğunu garantileyen Medipol Başakşehir'in başarısının perde arkasında 'akılcı transfer politikası' yatıyor.

Başakşehir, Türkiye'ye ders verdi! Şampiyonluğun sırrı...
21.07.2020 07:52 | Son Güncelleme: 21.07.2020 07:57

Spor Arena/ Adil DEMİRÇUBUK | Süper Lig'de 2019-20 sezonu şampiyonluğunu garantileyen Medipol Başakşehir'in başarısının perde arkasında 'akılcı transfer politikası' yatıyor. 'Transfermarkt' verilerine göre toplam kadro değeri sıralamasında 5. basamakta yer alan turuncu lacivertli takım düşük maliyetine karşılık, ilk 4'te yer alan Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a büyük puan farkları yapmayı bildi.

G.Saray'a 14, F.Bahçe'ye 19 puan fark

87.5 milyon Euro'luk değeriyle Türkiye'nin en pahalı takımı olan Galatasaray'a 14 puan fark atan Başakşehir, şampiyonluk yarışında baş başa kaldığı 76.28 milyon Euro'luk Trabzonspor'u 7 puan geçti. 60.25 milyon Euro ile üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe'den tam 19 puan daha fazla toplayan turuncu lacivertliler, 56 milyon Euro'luk Beşiktaş'ı da 10 puan solladı.

Kayseri 11'inin yaş ortalaması 30.72

Başakşehir, 1-0'lık galibiyetle şampiyonluğu ilan ettiği son HES Kablo Kayserispor maçında sahaya çıkan ilk 11'den sadece 4 futbolcuya (Caiçara, irfan Can, Visca, Crivelli) toplam 7.7 milyon Euro bonservis bedeli öderken, diğer 7 oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

Kayseri maçına yaş ortalaması 30.72 olan 11'le çıkan Başakşehir'de sadece 4 futbolcu 30 yaşın altında idi (Ponck, Crivelli, irfan Can 25, Aleksic 29). Diğer 7 oyuncudan Mehmet Topal, Clichy 36, Ba, Skrtel 35, Mert, Caiçara 31, Visca ise 30 yaşında. Bu rakamlar da 'genç ya da yaşlı olması önemli değil, verim almak önemli' gerçeğini ortaya koyuyor.

AVRUPA'DA DA DOLUDiZGiN iLERLiYOR

Başakşehir, Avrupa kupalarında tarihinin en başarılı dönemini geçiriyor. Avrupa Ligi J Grubu'nda Roma, Mönchengladbach ve Wolfsberger ile eşleşen turuncu lacivertli ekip, 10 puanla lider olarak bir üst tura yükseldi. Son 32 turunda Sporting Lizbon'u 1-3 ve 4-1'lik skorlarla eleyen Başakşehir, son 16 turundaki rakibi Kopenhang'ı ise ilk maçta 1-0 mağlup etti. Turuncu lacivertliler, 5 Ağustos'ta oynayacağı rövanşı da geçerek, çeyrek finale adını yazdırmak istiyor.

ATANI DA VAR TUTANI DA!

Futbol her ne kadar bir takım oyunu olsa da, sahadaki en kritik isimler kaleci ve forvetler. Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Medipol Başakşehir'in başarısının sırrı da burada. Turuncu lacivertlilerin kalecisi de, hücum oyuncuları da Türkiye'nin en iyileri arasında.

KALECi MERT 33'TE 33 YAPTI

Kaleci Mert Günok, bu sezon 33 maçın tamamında 90 dakika forma giyerek, Başakşehir'in en istikrarlı isim oldu. 10 karşılaşmada kalesini gole kapatan Mert, toplamda 31 gol yerken, maç başı ortalaması 0,94 olarak gerçekleşti.

63 GOLÜN 35'iNi 3 FUTBOLCU ATTI

Başakşehir'in gol yükünü ise 3 futbolcu çekti. Demba Ba, Edin Visca ve Enzo Crivelli, turuncu lacivertli takımın attığı 63 golün 35'ini (yüzde 56) kaydetti. Üç oyuncu, İstanbul ekibinin ligde attığı gollerin yüzde 56'sına adlarını yazdırdı. Ba ve Visca 12'şer kez fileleri havalandırırken, Crivelli 11 defa ağları sarstı.

BA VE VISCA GEÇ AÇILDI

Ligin ilk yarısında 8 gol atan Crivelli, ikinci devrede 3 gol daha kaydetti. İlk yarıyı 4'er golle kapatan Ba ve Visca ise ikinci devrede 8'er gol sevinci yaşadı. 63 gollü Başakşehir, 74 gol atan Trabzon'un ardından ligin en golcü ikinci takımı.

Kaynak: Hürriyet

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