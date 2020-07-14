Başakşehir mi Trabzonspor mu şampiyon olur? Fikstür ve tüm olasılıklar
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Başakşehir mi Trabzonspor mu şampiyon olur? Fikstür ve tüm olasılıklar

Aralarında 4 puan fark olan Başakşehir ve Trabzonspor takımları şampiyonluk için kıyasıya mücadele ediyor. Başakşehir 4 puan önde liderliğini sürdürüyor. Peki iki takım arasında kim şampiyon olur? İşte tüm olasılıkları ve fikstür, averaj bilgileri...

Başakşehir mi Trabzonspor mu şampiyon olur? Fikstür ve tüm olasılıklar
14.07.2020 10:47 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:50

Sezon başından beri başarılı performans sergileyen iki takım Trabzonspor ve Başakşehir ligin zirvelerinde yer alıyor. Birinci Başakşehir'in şimdilik 66 puanı var. İkinci sırada bulunan Trabzonspor'un ise 62 puanı mevcut. Peki bu iki takımdan hangisi şampiyon olmaya daha yakın. Şimdi sizlere tüm olasılıkları ve diğer detayları anlatalım.

BAŞAKŞEHİR FK'NIN SON 2 MAÇ FİKSTÜRÜ

Lider Başakşehir'in geriye kalan son maçları içerde Kayserispor ve deplasmanda Kasımpaşa takımları arasında oynanacaktır.

18 Temmuz 2020 (33. Hafta) : Medipol Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor

28 Temmuz 2020 (34. Hafta) : Kasımpaşa - Medipol Başakşehir

TRABZONSPOR'UN SON 2 MAÇ FİKSTÜRÜ

Başakşehir'in ardından 2. sırada yer alan Trabzonspor'un 62 puanı mevcut. Trabzonspor ise geriye kalan iki maçında içerde Konyaspor'la ve deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacaktır.

18 Temmuz 2020 (33. Hafta) : Trabzonspor - Konyaspor

26 Temmuz 2020 (34. Hafta) : Kayserispor - Trabzonspor

BAŞAKŞEHİR'İN ŞAMPİYON OLMA OLASILIĞI (DURUMU) NEDİR?

Başakşehir FK dün Konyaspor'a deplasmanda 4-3 yenilmişti. Bunun ardından gözler Trabzonspor'a çevrildi. Trabzonspor'un da yenilmesinden sonra rahat bir nefes alan Başakşehir bitime iki hafta kala şampiyonluğa çok yakın. Şuanda 2. takımla arasında 4 puan fark var. Bu da demek oluyor ki Başakşehir 1 maç yense ve 1 maç yenilse bile şampiyon oluyor.

Yani 1 maç kazanması durumunda kesinlikle şampiyonluğunu ilan etmiş oluyor. Başakşehir, 18 Temmuz'da oynanacak olan Kayserispor maçını kazanması durumunda şampiyonluğunu otomatikman ilan etmiş olacaktır. Başakşehir iki maçı yenilse ve Trabzonspor da 1 maç kazanıp 1 maç kaybetse yine Başakşehir şampiyon olacaktır.

Şimdi tüm olasılıkları paylaşalım:

  • Başakşehir 1 galibiyet 1 mağlubiyet alırsa kesin şampiyon olur.
  • Başakşehir 2 maçını da kazanırsa yine şampiyon olur.
  • Trabzonspor 2 maçını da kaybetse Başakşehir otomatikman yine şampiyon olur.
  • Trabzon 1 maç kaybetse ve 1 maç kazansa bile 65 puanda olacağı için Başakşehir yine şampiyondur.
  • Başakşehir iki maçını da yenilse ve Trabzon 1 maç kazanıp 1 maç kaybetse yine Başakşehir şampiyon oluyor. Ama Başakşehir geri kalan iki maçta da mağlubiyet alırsa ve Trabzon iki maçı da kazanırsa bu sefer Trabzon şampiyon olur. Aynı zamanda Başakşehir'in olası 2 mağlubiyeti ve Trabzonspor'un 1 galibiyet 1 beraberlik durumu ile bu sefer puanlar 66-66 eşit oluyor. Bu durumda ikili averaja bakılmaktadır. Eğer orada da eşitlik varsa bu sefer genel averaja bakılıyor.
  • Başakşehir 2 beraberlik alsa ve Trabzon 2 maçını da kazansa yine puanlar eşit oluyor. Bu sefer yine genel averaja bakılır. Genel averajda Başakşehir 31, Trabzonspor ise 34 goldedir. Yani genel averaja bakılırsa Trabzonspor bu durumda şampiyon olacaktır.

TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYON OLMA OLASILIĞI (DURUMU) NEDİR?

Trabzonspor dün deplasmanda Denizlispor'a 2-1 yenilmişti. Bu durumda şampiyonluk yolunda ağır yara alan Trabzonspor geriye kalan 2 maçını kesinlikle kazanması gerekiyor. İki maçını da kazanması gerekirken aynı zamanda Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecektir. Trabzonspor'un geriye kalan Konyaspor ve Kayserispor maçlarını kesinlikle kazanması gerekecektir. Tabii ki kazanmak yeterli olmuyor. Aynı zamanda Trabzonspor'un şampiyon olması için Başakşehir'in maçlarını kaybetmesi lazımdır.

Şimdi tüm olasılıklara bakalım:

  • Trabzonspor 1 galibiyet 1 mağlubiyet alsa Başakşehir şampiyon olur.
  • Trabzonspor 2 mağlubiyet alırsa otomatikman Başakşehir şampiyon olur.
  • Trabzonspor 1 galibiyet 1 beraberlik alırsa ve Başakşehir de iki maçını kaybederse bu durumda puanlar 66 - 66 eşit olacaktır. Haliyle ikili averaja bakılacaktır. İkili averajda ise beraberlik olduğundan genel averaja bakılır. Genel averajda ise Trabzonspor öndedir. Haliyle şampiyon olur.
  • Trabzonspor 2 maçını da berabere kalırsa Başakşehir yine otomatikman şampiyon olur.
  • Trabzonspor 2 galibiyet alırsa puanı 68 olacak. Bu durumda Başakşehir'in geri kalan 2 maçında en fazla 2 puan alması gerekiyor. Yani bu durumda Başakşehir'de 68 puanda olur. Bu sefer genel averaja bakılır. Genel averajda ise Trabzonspor önde yer alıyor. Haliyle bu olasılıkla Trabzonspor şampiyon olur.
Başakşehir mi Trabzonspor mu şampiyon olur? Fikstür ve tüm olasılıklar
Başakşehir - Trabzonspor

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR ARASINDAKİ İKİLİ AVERAJ NEDİR? DİKKATE ALINACAK MI?

Başakşehir ve Trabzonspor arasındaki ilk maç Başakşehir'in evinde 2-2 berabere bitmişti. İkinci maç ise Trabzonspor'un evinde 1-1 berabere bitmişti. Bu durumda normalde ikili averaj sistemine göre (yani Şampiyonlar Ligi usülüne göre) Trabzonspor ikili averajda Başakşehir'in önünde olacaktır. Ama TFF mevzuatına göre "deplasman golü kuralı" geçerli olmadığı için beraberlik durumlarında bu sefer genel averaja bakılacaktır. Yani iki takım da 2 maçta berabere kaldıkları için yani gol sayıları eşit olduğu için bu sefer genel averaja bakılacaktır.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR GENEL AVERAJLARI KAÇTIR?

Şuanda Süper Lig'de;
Başakşehir toplamda 62 gol atmış ve 31 gol yemiş. Haliyle Başakşehir'in averajı 31 oluyor.
Trabzonspor ise toplamda 71 gol atmış ve 37 gol yemiş. Haliyle Trabzonspor'un averajı 34 oluyor.
Bu durumda genel averajda Trabzonspor Başakşehir'den 3 gol önde yer almaktadır. Eğer iki takım da lig bitiminde eşit puanda olurlarsa ve genel averajda da Trabzonspor üstünlüğünü korursa bu sefer Trabzonspor şampiyon oluyor.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR ŞAMPİYON OLASILIĞI ORANLARI

Yapmış olduğumuz bu detaylı hesaplamalara göre Başakşehir'in şampiyon olma olasılığı matematiksel olarak yaklaşık %78 oranındadır diyebiliriz.
Trabzonspor'un şampiyon olma olasılığı ise yine matematiksel olarak %22 oranların yer almaktadır.

SİVASSPOR'UN ŞAMPİYON OLMA OLASILIĞI VAR MI?

Sivasspor'un şuanda 57 puanı mevcut. Geriye kalan 2 maçını kazansa bile 63 puan olacakları için Sivasspor'un şampiyon olma olasığı yoktur.

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