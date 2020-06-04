Başakşehir'de hazırlıklar sürüyor
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
04.06.2020 15:07 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:10
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman pas oyununun ardından şut çalışmasıyla antrenman sona erdi.Turuncu lacivertli takım yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.- İstanbul
Kaynak: DHA