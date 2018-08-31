Başakşehir'de Çorap Fabrikasında Yangın-1
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA Başakşehir Kayaşehir İstiklal Caddesi'nde bulunan 4 katlı çorap fabrikasında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA
Başakşehir Kayaşehir İstiklal Caddesi'nde bulunan 4 katlı çorap fabrikasında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
Görüntü dökümü
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-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Binadan çıkan dumanlar
-Genel ve detaylar