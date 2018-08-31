Başakşehir'de Çorap Fabrikasında Yangın-1
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Başakşehir'de Çorap Fabrikasında Yangın-1

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA Başakşehir Kayaşehir İstiklal Caddesi'nde bulunan 4 katlı çorap fabrikasında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Başakşehir'de Çorap Fabrikasında Yangın-1

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA 

Başakşehir Kayaşehir İstiklal Caddesi'nde bulunan 4 katlı çorap fabrikasında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Görüntü dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Binadan çıkan dumanlar

-Genel ve detaylar

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