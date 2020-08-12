Bartın Üniversitesi 3 yılda 3 bin 879 üniversiteyi geride bıraktı
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Bartın Üniversitesi 3 yılda 3 bin 879 üniversiteyi geride bıraktı

Bartın Üniversitesi'nin, Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları (Webometrics Ranking of Universities) değerlendirmesine göre 3 yılda 3 bin 879 üniversiteyi geride bırakmayı başardığı bildirildi.

Bartın Üniversitesi 3 yılda 3 bin 879 üniversiteyi geride bıraktı
12.08.2020 16:15 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:18

Bartın Üniversitesi'nin, Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları (Webometrics Ranking of Universities) değerlendirmesine göre 3 yılda 3 bin 879 üniversiteyi geride bırakmayı başardığı bildirildi.

Bartın Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, dünyada yer alan yükseköğretim kurumlarını boyut, görünürlük, açıklık ve mükemmeliyet göstergeleri üzerinden değerlendiren Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları (Webometrics Ranking of Universities) 2020 Temmuz sıralaması açıklandı.

Sıralamaya göre Bartın Üniversitesi, 2017'den itibaren 3 yılı kapsayan değerlendirmede 3 bin 879 basamak birden yükselmeyi başardı. 2017 yılındaki sıralamada 7 bin 37'nci sırada yer alan Bartın Üniversitesi, 2020 Temmuz ayında açıklanan sıralamada ise 3 bin 879 basamak yükselerek dünya genelinde 3 bin 158'inci sırada, Türkiye'deki 217 yükseköğretim kurumu arasından da 94'üncü basamakta yer aldı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversite olarak kalite çalışmalarını öncelediklerini belirterek, sürdürülebilir bir gelişim hedefiyle yoğun gayret gösterdiklerini söyledi.

Üniversite bünyesinde yapılan tüm çalışmalarda bölgeden başlayarak, ülke gelişimine katkı sunulmasının hedeflendiğini de vurgulayan Uzun, "Uluslararasılaşma noktasında öğrencilerimize iyi bir kariyer kazandırmak, eğitim ve araştırma kalitesini geliştirmek amacıyla gayret gösteriyoruz. Bunun yanı sıra öğretim elemanlarımız uluslararası ortaklı projeler üretmekte ve bölgesine değer katacak çalışmalar yapmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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