SELDE KAYBOLAN YAŞLI KADINI ARAMA ÇALIŞMALARI 4'ÜNCÜ GÜNÜNDE
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SELDE KAYBOLAN YAŞLI KADINI ARAMA ÇALIŞMALARI 4'ÜNCÜ GÜNÜNDE

SELDE KAYBOLAN YAŞLI KADINI ARAMA ÇALIŞMALARI 4'ÜNCÜ GÜNÜNDE
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BARTIN'ın Ulus ilçesinde yaşanan sel felaketi sırasında suya kapılıp kaybolan Arife Ünal'ı (85) arama çalışmaları 4'üncü günde de devam ediyor.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde yaşanan sel felaketi sırasında suya kapılıp kaybolan Arife Ünal'ı (85) arama çalışmaları 4'üncü günde de devam ediyor. Kentte yaşanan sel felaketinden en çok zararı Zafer ve Akörensöküler köyleri gördü. Çok sayıda ev sel nedeniyle kullanılmaz hale geldi. Zafer köyünü birbirine bağlayan köprülerin çökmesiyle birlikte ulaşım kesildi. Akörensöküler köyünde ise selin yıktığı evde bulunan Arife Ünal, suya kapılarak kayboldu. Arife Ünal'ı arama çalışmaları 4'üncü gününde de sürüyor. Havanın kararmasıyla birlikte sonlandırılan arama çalışmaları bugün sabah erken saatlerde yeniden başladı. AFAD, Amasra Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı, deniz polisi, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma ekibi, Ankara itfaiyesi ve özel arama kurtarma ekipleri tarafından arama çalışması yapılıyor. Çalışmalar sırasında hassas burunlu köpekler de kullanılıyor. Isıya duyarlı dron ile bölge taranıyor. Çalışmalar, Kozcağız Barajı ile evin yıkıldığı dere arasındaki 23 kilometrelik alanda gerçekleştiriliyor.

SELDE KAYBOLAN YAŞLI KADINI ARAMA ÇALIŞMALARI 4'ÜNCÜ GÜNÜNDE
SELDE KAYBOLAN YAŞLI KADINI ARAMA ÇALIŞMALARI 4'ÜNCÜ GÜNÜNDE
SELDE KAYBOLAN YAŞLI KADINI ARAMA ÇALIŞMALARI 4'ÜNCÜ GÜNÜNDE
SELDE KAYBOLAN YAŞLI KADINI ARAMA ÇALIŞMALARI 4'ÜNCÜ GÜNÜNDE
SELDE KAYBOLAN YAŞLI KADINI ARAMA ÇALIŞMALARI 4'ÜNCÜ GÜNÜNDE
SELDE KAYBOLAN YAŞLI KADINI ARAMA ÇALIŞMALARI 4'ÜNCÜ GÜNÜNDE
SELDE KAYBOLAN YAŞLI KADINI ARAMA ÇALIŞMALARI 4'ÜNCÜ GÜNÜNDE
SELDE KAYBOLAN YAŞLI KADINI ARAMA ÇALIŞMALARI 4'ÜNCÜ GÜNÜNDE
SELDE KAYBOLAN YAŞLI KADINI ARAMA ÇALIŞMALARI 4'ÜNCÜ GÜNÜNDE
SELDE KAYBOLAN YAŞLI KADINI ARAMA ÇALIŞMALARI 4'ÜNCÜ GÜNÜNDE
SELDE KAYBOLAN YAŞLI KADINI ARAMA ÇALIŞMALARI 4'ÜNCÜ GÜNÜNDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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