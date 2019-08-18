18.08.2019 19:27

Bartın'da baraja uçan otomobilde ölen 4 kişi son yolculuklarına uğurlandı

Bartın'da dün gece baraj sularına gömülen araçta yaşamını yitiren baba, iki oğlu ve damadı gözyaşları arasında toprağa verildi.

Düğünden dönenlerin içerisinde bulunduğu İlyas Özgüç (35) yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dün gece 21.00 sıralarında Kışla Barajı'na devrildi.Otomobilde bulunan Arif Üstünbaş (46) son anda araçtan atlayıp, yüzerek kıyıya ulaşmayı başardı. Otomobilde bulunan Hüseyin Özgüç (65) ve oğulları İlyas Özgüç (33) ile İsmail Özgüç (35) ve damadı Muhammet Karakaş (45) ise araçla birlikte sulara gömüldü. Arama faaliyetlerini yürüten dalgıçlar, aracın arka koltuğunda baba Hüseyin Özgüç'ün cansız bedenine ulaştı. Barajın dibinde çalışmalarını sürdüren dalgıç ekibi, İsmail ve İlyas Özgüç ile Muhammed Karakaş'ın cansız bedenlerini de buldu. Cenazeler dün gece Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Bugün hastaneden alınan cenazeler Barkaçboz köyüne getirildi. Buradaki evlerinin önünde kur'an-ı kerimin okunarak helallik alındı. Öte yandan kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan Arif Üstünbaş taburcu olduktan sonra cenaze namazına katıldı. 4 tabut yan yana evin önüne dizilince ailelerin feryatları yürekleri dağladı.

İkindi namazının ardından köy meydanında kılınan cenaze namazına Bartın Vali Vekili Gökhan Gürbüzerol, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AK Partili Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman, Bartın İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, İl Jandarma Komutanı Alb. Yavuz Selim Kapancı ve köylüler katıldı.

Cenaze namazının ardından baba iki oğlu ve damadı köy mezarlığına defnedildi.

Kaynak: DHA