BARTIN Amasra'da denizde hortum oluştu Amasra'da denizde hortum oluştuBARTIN'ın Amasra ilçesinde denizde oluşan su hortumu büyük panik yarattı.

Amasra'da denizde hortum oluştu

BARTIN'ın Amasra ilçesinde denizde oluşan su hortumu büyük panik yarattı. Su hortumu denizde seyir halindeki kuru yük gemisini teğet geçti.

Amasra'da sabah saatlerinde karadan yaklaşık 500 metre açıkta dev bir su hortumu oluştu. İlçenin her yerinden görünen su hortumunun oluştuğu bölgede seyir halinde olan kuru yük gemisinin yanından geçtiği görüldü. Vatandaşlar oluşan hortumu Boztepe Mahallesi'ndeki tepeden görüntüledi. Küçük liman mevkiinde de net bir şekilde görülen hortum nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Yaklaşık 20 dakika boyunca deniz üzerinde ilerleyen su hortumu daha sonra karaya ulaşmadan kayboldu. Vatandaşlar su hortumunu cep telefonu ile görüntüledi.

Kaynak: DHA