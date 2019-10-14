Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 560 oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 560 oldu

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 560 olduğu bildirildi.

14.10.2019 19:48
Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 560 oldu

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 560 olduğu bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından harekata ilişkin yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 560 oldu." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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