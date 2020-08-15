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Barcelona'nın Bayern Münih'e "tarihi yenilgisi" İspanyol basınında

İspanyol basını, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Almanya'nın Bayern Münih takımına 8-2 yenilerek elenen Barcelona'da "bir dönemin sona erdiğini" savunarak, alınan tarihi mağlubiyeti sert dille eleştirdi.

Barcelona'nın Bayern Münih'e
15.08.2020 10:31 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:31

İspanyol basını, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Almanya'nın Bayern Münih takımına 8-2 yenilerek elenen Barcelona'da "bir dönemin sona erdiğini" savunarak, alınan tarihi mağlubiyeti sert dille eleştirdi.

Barcelona'nın Avrupa kupaları tarihindeki en ağır yenilgisini aldığını vurgulayan İspanyol gazeteleri, 2008 yılından bu yana ilk defa UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde bir İspanyol takımının olmadığına dikkati çekti.

Katalan spor gazetelerinden EL Mundo Deportivo, "Bir dönemin sonu, utanç verici" ifadesini başlığına çıkardı. "Bayern, gol yağmuruna tuttuğu Barcelona'ya soğuk bir duş aldırdı." yorumunda bulunan gazete, Ernesto Valverde'nin yerine 13 Ocak'ta göreve getirilen teknik direktör Quique Setien'in Barcelona'daki döneminin bittiğini yazdı.

Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu'nun da en kısa zamanda genel kurula giderek erken seçim kararı alacağı iddia edildi.

Diğer bir Katalan gazetesi Sport da, "Tarihi aşağılama" ifadesini manşetten vererek, "Komik duruma düşen Barcelona, Avrupa'da tarihindeki en büyük mağlubiyeti aldı ve üzüntü verici bir şekilde 12 yıl aradan sonra ilk kez bir sezonu kupasız kapattı." ifadelerini kullandı.

İspanya'nın en çok okunan spor gazetelerinden Marca da "Utanç" manşetiyle çıkarak, "Barcelona, sahadan tarihi bir aşağılamayla ayrıldı. Bayern, Barcelona'ya Avrupa'daki en büyük mağlubiyetini yaşattı. Teknik direktör Setien gönderilecek. İspanyol futbolu 13 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde yok." diye yazdı.

"Tarihi aşağılama" manşetini kullanan As gazetesi de "Bayern karşısında yaşanan felaket, Barcelona'da kulübün tüm kurumsal alanlarında sonucu öngörülemeyen bir kriz yarattı." yorumunu yaptı.

Diğer İspanyol gazetelerinden El Mundo "Bir dönemin sonu için tarihi yenilgi. Messi dönemi olarak adlandırılan ve 10 yıldan fazladır kulübün vitrinini kupalarla dolduran bir dönem bitti.", El Pais "Barcelona, tarihi bir mağlubiyetin acısını çekiyor. Bayern'e 8-2 yenilen Katalan takımı, büyük bir krize girdi." ve La Vanguardia "Bayern, komik duruma düşen bir Barcelona'yı küçük düşürüyor ve altın çağını gömüyor. Alman takımı, bordo mavililerin modern futboluna tarihi bir ders veriyor." ifadelerini öne çıkardı.

Öte yandan, maçın ardından konuşan futbolcu Gerard Pique'nin "Bu utanç verici bir şey. Dibe vurduk. Kulübün her türlü değişikliğe ihtiyacı var. Bunu teknik direktör, futbolcu olarak söylemiyorum. Yapısal bir değişiklik gerekiyor. Kimse dokunulmaz değildir. Eğer yeni bir kana ihtiyaç varsa ben de kendimi feda etmeye, gitmeye hazırım." şeklindeki sözleri İspanyol basınında geniş yer buldu.

Kulüp başkanı Bartomeu da "Çok üzgünüm. Felaket bir gece oldu. Bazılarını zaten düşündüğümüz kararları alma zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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