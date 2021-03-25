Barcelona Kulübü, 20 yıl sonra basketbol takımına dönen Pau Gasol'u tanıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Barcelona Kulübü, 20 yıl sonra basketbol takımına dönen Pau Gasol'u tanıttı

Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor
Barcelona Kulübü, 20 yıl sonra basketbol takımına dönen Pau Gasol'u tanıttı

İspanya'nın Barcelona Kulübü, 20 yıl sonra takıma geri dönen 40 yaşındaki İspanyol basketbolcu Pau Gasol'u basına tanıttı.

İspanya'nın Barcelona Kulübü, 20 yıl sonra takıma geri dönen 40 yaşındaki İspanyol basketbolcu Pau Gasol'u basına tanıttı.

Blaugrana Spor Salonu'nda yapılan tanıtımda konuşan Gasol, "Eve döndüğüm için çok memnunum ve herkese teşekkür ediyorum. Benim için çok özel bir an. Heyecanla ve 20 yıl önceki hırsımla geri dönüyorum." dedi.

Basketbolcu olarak Barcelona'dan uzun yıllar uzak kalmasına rağmen kulüp elçiliği gibi farklı görevlerle her zaman kulübe yakın olduğunu aktaran Gasol, "Şimdi basketbolcu olarak tekrar takımdayım. Zaten büyük bir takım olan ve iyi bir yerde bulunan Barcelona'ya yardım etmek istiyorum. Kariyerimde eksik olan Avrupa Ligi şampiyonluğunu bu sezon takımımın kazanması ve bunu için yardım etmek en büyük arzum." şeklinde konuştu.

Zor bir sakatlık dönemi geçirdiğini kaydeden Gasol, kariyerini basketbol oynayarak ve bundan zevk alarak sona erdirmek istediğini, "sonunda ne olursa olsun ayrıcalıklı bir kariyer geçirdiğini" vurguladı.

Barcelona ile 30 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalayan Gasol, 16 numaralı formayı giyecek.

Diğer yandan tanıtımda konuşan Barcelona'nın yeni kulüp başkanı Joan Laporta da "Dünyanın en iyi kulübüyüz ve Pau Gasol gibi en iyi sporcularının olduğu bir takımız. Bu renkler için tekrar ter dökmeye geldiğin için sana teşekkür ediyorum. Evine dönmen bizim için bir onur." ifadelerini kullandı.

Kariyerine Barcelona takımında başlayan Gasol, 1999-2001 yıllarında bu formayla 2 lig ve 1 Kral Kupası kazanarak, toplam 108 maçta oynamıştı.

Gasol, daha sonra NBA'e giderek, burada sırasıyla Memphis Grizzlies (2001-2008), Los Angeles Lakers (2008-2014), Chicago Bulls (2014-2016), San Antonio Spurs (2016-2018), Milwaukee Bucks (2018-2019) ve Portland Trail Blazers (2019-2020) takımlarında forma giymişti.

NBA'de iki şampiyonluk yaşayan ve 6 kez All-Star maçında forma giyen Gasol, ABD liginde geçirdiği 18 sezonda toplam 1362 maçta oynadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Mustafa Şentop Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Şeyma Subaşı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Bülent Uygun Nihat Özdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Barcelona Kulübü, 20 yıl sonra basketbol takımına dönen Pau Gasol'u tanıttı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 16:33:00. #1.16#
title