Barcelona, Gamper Kupası'nda Arsenal'i yendi

İspanya'nın Barcelona takımı, sahasında oynadığı Gamper Kupası'nda Arsenal'i 2-1 yendi.

Barcelona, 2019-2020 sezonu öncesi ilk kez taraftarı önüne çıktığı Gamper Kupası'nda İngiltere'nin Arsenal takımı ile karşılaştı.

Karşılaşmanın 36. dakikasında topu ağlara gönderen Pierre Emerick Aubemayang, Arsenal'i 1-0 öne geçirdi. Takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.

İkinci yarı 69. dakikada Arsenal'den Ainsley Maitland Niles'in kendi kalesine attığı golle beraberliği sağlayan Barcelona, 90. dakikada Luis Suarez'in golüyle 2-1 öne geçti.

Nou Camp Stadı'nda 98 bin 812 kişinin izlediği maçı 2-1 kazanan Barcelona, kupanın da sahibi oldu.

Öte yandan karşılaşma öncesinde Barcelona, yeni sezondaki futbolcularını Nou Camp Stadı'ndaki taraftarına tanıttı.

Atletico Madrid'den 120 milyon avro karşılığında transfer edilen Fransız futbolcu Antoine Griezmann, takım kaptanı Lionel Messi ile birlikte Barcelonalı taraftarlardan en fazla alkış alan isim oldu.

Takım adına kısa bir konuşma yapan Lionel Messi, lig şampiyonluğunu kazandıkları geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nden yarı finalde elenmelerine ve Kral Kupası finalinde Valencia'ya yenilmelerine atıfta bulunarak, "Geçen sezondan sonra bir şeyler söylemek zor. Ama hiçbir şeyden pişman değilim. Söylediklerimi yine söylerim." dedi.

Teknik kadroya ve futbolculara güvendiğini vurgulayan Messi, "Hep birlikte tüm kupalar için mücadele edeceğimizden şüphem yok. Geçen sezon biraz acı sona erdi. Ama kazandığımız lig şampiyonluğunun da hakkını vermek gerekir. Yapılanlar çok önemli. Hepimiz inanıyoruz, kulüp tüm kupaları istiyor ve bu sezon da farklı olmayacak. Heyecanımız yenilendi ve arzuluyuz." şeklinde konuştu.

Arjantin Milli Takımı ile Amerika Kupası'nda mücadele eden ve iki gün öne takıma dahil olan Messi, Arsenal karşılaşmasında yedek kulübesinde oturdu.

Kaynak: AA