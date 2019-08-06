Bandırma'da "Stratejik Planlamaya Esas Şehir Çalıştayı"

06.08.2019 16:01

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020-2024 dönemi "Stratejik Planlamaya Esas Şehir Çalıştayı" yapıldı.

Anket ve analiz sonuçlarının değerlendirmeleriyle başlayan çalıştayda talepler, vatandaş beklentilerinin sonuçları ve durum analizleri katılımcılarla paylaşıldı. Altyapı, mobilizasyon, gelir, ekonomik yapı, istihdam, tarım, sanayi, turizm, kültür ve sosyal yaşam gibi konu başlıklarından oluşan anket sonuçları da değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, stratejik planların, yerel yönetimlerin hizmet ve çalışmalarını daha sağlıklı bir şekilde ortaya koymalarına büyük katkı sunduğunu söyledi.

Stratejik planların doğru bir şekilde hazırlanabilmesi için de hedeflerin bu doğrultuda tespit edilmesi, bütçe ve gelir kalemlerinin bu esaslara göre ortaya sunulması gerektiğini belirten Tosun, şöyle konuştu:

"Bandırma Belediyesi olarak bizler bu esaslar ışığında 2020-2024 dönemi stratejik plan çalışmalarımızı sistemli ve Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde sürdürüyoruz. Bu süreçte ortak aklı ön plana çıkararak her türlü siyasi menfaatten uzak bir bakışla sadece kentimize, Bandırma'mıza neler kazandırabiliriz düşüncesinin çerçevesinde süreci işletiyoruz. Sadece kağıt üzerinde formaliteden yapılmış bir stratejik planlamayı doğru bulmuyoruz. Amacımız, Bandırma'mıza, halkımıza katkı sunacak projelerin hayata geçirilmesini sağlamak. Bizler bunun için çalışıyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da bölgede sağlıklı bir iş birliğinin tüm ilçelere büyük katkılar sunacağını ifade etti.

Yeni dönemin stratejik planı için ilçe belediyeleriyle kentin tüm paydaşlarının dahil edilerek doğru bir planlamanın ortaya çıkması bakımından bu tür çalıştayları önemsediklerini vurgulayan Yılmaz, ilçe belediyeleriyle birlik içinde Balıkesir'i güçlendirmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA