Balkanlar'da Kovid-19 gölgesinde bayram namazı
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Ramazan Bayramı namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyularak kılındı.
24.05.2020 09:50 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:58
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Ramazan Bayramı namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyularak kılındı. Tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde bayram namazını Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic kıldırdı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA