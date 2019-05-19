Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılında, Edirne'de, Balkan Gençlik Şöleni düzenlendi.

Şölen kapsamında Saraçlar Caddesi'nde kurulan etkinlik alanında spor gösterileri sergilenirken, Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Sırbistan, Moldova ve Makedonya'dan gelen öğrencilerde geleneksel kıyafetleriyle ülkelerine özgü halk danslarını oynadı.

Spor etkinlik alanlarını gezen Edirne Valisi Ekrem Canalp, öğrencilerle sohbet edip performanslarını izledi.

Vali Canalp, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Balkan Gençlik Şöleni'yle 19 Mayıs coşkusunu Balkanlar'a yansıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Balkanlar'dan gelen öğrencilerle birlikte 19 Mayıs'ın kent genelinde farklı etkinliklerle kutlandığını belirten Canalp, "Bugün hem gençlerin bayramı hem de aynı zamanda Edirne'nin bayramı oldu. Bu bayramı tüm Edirne'ye mal edebildiğimiz için çok mutluyuz. Düzenlenen şölenle bu bayramı tüm Balkanlar'a da yansıtma fırsatı yakaladık. Balkan coğrafyasından, kardeş ülkelerden gelen 100 öğrencimizle bu bayramı kutluyoruz. Bunu bu yıl ilk defa bu şekilde yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu coşku ve heyecanı daha geniş alana yayarak devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA