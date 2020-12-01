Balıkesir Tarım İl Müdürlüğünde değerlendirme ve planlanma toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Balıkesir Tarım İl Müdürlüğünde değerlendirme ve planlanma toplantısı yapıldı

01.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:25
Balıkesir Tarım İl Müdürlüğünde değerlendirme ve planlanma toplantısı yapıldı

Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ilçe müdürlerinin katılımıyla değerlendirme ve planlanma toplantısı yapıldı.

Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ilçe müdürlerinin katılımıyla değerlendirme ve planlanma toplantısı yapıldı.

Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Erkan Alkan, yazılı açıklamasında, Balıkesir tarımının bugünü görüşüp, yarınını planlamak için bir araya geldiklerini belirtti.

Tarımla ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilmesi gerektiğini vurgulayan Alkan, ilçe müdürlerinden çalışmalarının vatandaş odaklı yürütülmesinin esas olduğunu kaydetti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
İçi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti, aldığı ödül ise tam bir hayal kırıklığı
İçi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti, aldığı ödül ise tam bir hayal kırıklığı
TSK için 'Satılık ordu' ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı
TSK için "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı

Tarım ve Hayvancılık Platformunun önemine değinen Alkan, şunları ifade etti:

"Tarıma değer katan tüm kurumlar ile bir araya gelip ilimiz tarımı için neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz. Balıkesir'de tarıma destek sağlayan tüm kurumlar ile desteklerden daha fazla faydalanmak ve doğru projelerin desteklenmesi için ortak çalışmalar yürütmeliyiz. Bu süreçte ekip olarak hep beraber bölgemiz çiftçisi için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Çiftçiye gereken hassasiyeti göstererek, sorunlarının çözümü için dertlerini dinlemeliyiz."

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Şehit Ramazan Konuş Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantı, ilçe müdürlerinin proje tekliflerinin değerlendirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

İlgili Haberler

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme toplantısı yapıldı
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme toplantısı yapıldı
Karaman'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı yapıldı
Karaman'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı yapıldı
Tercan'da 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi
Tercan'da "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Enes Batur Kenan Işık Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri
Spor Falcao Fuat Çapa Okan Buruk Erol Bulut Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pazar Çocuk Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balıkesir Tarım İl Müdürlüğünde değerlendirme ve planlanma toplantısı yapıldı - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 16:28:26. #1.14#
title