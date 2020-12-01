Balıkesir Tarım İl Müdürlüğünde değerlendirme ve planlanma toplantısı yapıldı

Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ilçe müdürlerinin katılımıyla değerlendirme ve planlanma toplantısı yapıldı.

Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ilçe müdürlerinin katılımıyla değerlendirme ve planlanma toplantısı yapıldı.

Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Erkan Alkan, yazılı açıklamasında, Balıkesir tarımının bugünü görüşüp, yarınını planlamak için bir araya geldiklerini belirtti.

Tarımla ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilmesi gerektiğini vurgulayan Alkan, ilçe müdürlerinden çalışmalarının vatandaş odaklı yürütülmesinin esas olduğunu kaydetti.

Tarım ve Hayvancılık Platformunun önemine değinen Alkan, şunları ifade etti:

"Tarıma değer katan tüm kurumlar ile bir araya gelip ilimiz tarımı için neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz. Balıkesir'de tarıma destek sağlayan tüm kurumlar ile desteklerden daha fazla faydalanmak ve doğru projelerin desteklenmesi için ortak çalışmalar yürütmeliyiz. Bu süreçte ekip olarak hep beraber bölgemiz çiftçisi için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Çiftçiye gereken hassasiyeti göstererek, sorunlarının çözümü için dertlerini dinlemeliyiz."

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Şehit Ramazan Konuş Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantı, ilçe müdürlerinin proje tekliflerinin değerlendirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak