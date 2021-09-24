BALIKESİR - İtfaiye yuvadan düşen yavru kuşu annesiyle buluşturdu - Haberler
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BALIKESİR - İtfaiye yuvadan düşen yavru kuşu annesiyle buluşturdu

AA / Suat Salgın - Haberler | Güncel

Yangına, sel felaketine, insan kurtarmaya, trafik kazalarına koşturan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye erleri bu kez Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'yle ortaklaşa yürüttüğü mini operasyonla anne ve yavrusunu buluşturdu.

BALIKESİR (AA) - Yangına, sel felaketine, insan kurtarmaya, trafik kazalarına koşturan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye erleri bu kez Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'yle ortaklaşa yürüttüğü mini operasyonla anne ve yavrusunu buluşturdu.

BALIKESİR - İtfaiye yuvadan düşen yavru kuşu annesiyle buluşturdu

BALIKESİR - İtfaiye yuvadan düşen yavru kuşu annesiyle buluşturdu

BALIKESİR - İtfaiye yuvadan düşen yavru kuşu annesiyle buluşturdu

BALIKESİR - İtfaiye yuvadan düşen yavru kuşu annesiyle buluşturdu
AA / Suat Salgın - Son Dakika Haberleri
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Haber: BALIKESİR - İtfaiye yuvadan düşen yavru kuşu annesiyle buluşturdu - Haberler
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