BALIKESİR - İtfaiye yuvadan düşen yavru kuşu annesiyle buluşturdu

BALIKESİR (AA) - Yangına, sel felaketine, insan kurtarmaya, trafik kazalarına koşturan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye erleri bu kez Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'yle ortaklaşa yürüttüğü mini operasyonla anne ve yavrusunu buluşturdu.