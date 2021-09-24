BALIKESİR - İtfaiye yuvadan düşen yavru kuşu annesiyle buluşturdu
AA / Suat Salgın - Haberler | Güncel
Yangına, sel felaketine, insan kurtarmaya, trafik kazalarına koşturan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye erleri bu kez Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'yle ortaklaşa yürüttüğü mini operasyonla anne ve yavrusunu buluşturdu.
BALIKESİR (AA) - Yangına, sel felaketine, insan kurtarmaya, trafik kazalarına koşturan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye erleri bu kez Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'yle ortaklaşa yürüttüğü mini operasyonla anne ve yavrusunu buluşturdu.