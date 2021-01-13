Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı
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Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

13.01.2021 21:37 | Son Güncelleme: 13.01.2021 21:40
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Evciler Mahallesi'ndeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu aktarılan açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla karantina uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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