Balıkesir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erhan Özkul yönetimindeki 16 GD 303 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Merinos Çiftliği yol ayrımında yoldan çıkarak takla attı.
Kazada yaralanan Özkul, 112 Acil Servis ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özkul'un hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.