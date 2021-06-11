Balıkesir'de polisten 37 şahsa 'Huzur' operasyonu
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Balıkesir'de polisten 37 şahsa 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de polisten 37 şahsa 'Huzur' operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de polis ekipleri Huzur operasyonları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 23 şahsı gözaltın alırken adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklanırken, Narkotik polisleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda 14 şüpheliyi göz altına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 3'ü tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri Huzur operasyonları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 23 şahsı gözaltın alırken adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklanırken, Narkotik polisleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda 14 şüpheliyi göz altına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 3'ü tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Erdek, Gömeç, ve Gönen İlçelerinde 10.06.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 23 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 46 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 5 adet kartuş ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 10/06/2021 tarihinde yapılan 11 ayrı çalışmada; Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Erdek ve Kepsut İlçelerinde 14 şüpheli şahıs yakalanırken, 3 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 11 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 57,92 gram metamfetamin, 49,89 gram bonzai, 3,70 gram esrar, 2,97 gram kokain, 23 adet sentetik ecza hap, 1 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi, 9 bin 500 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para, 4 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de polisten 37 şahsa 'Huzur' operasyonu
Balıkesir'de polisten 37 şahsa 'Huzur' operasyonu
Balıkesir'de polisten 37 şahsa 'Huzur' operasyonu
Balıkesir'de polisten 37 şahsa 'Huzur' operasyonu
Balıkesir'de polisten 37 şahsa 'Huzur' operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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