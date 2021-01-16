Balıkesir'de kar nedeniyle 284 mahalle yolu ulaşıma kapandı
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Balıkesir'de kar nedeniyle 284 mahalle yolu ulaşıma kapandı

16.01.2021 20:05 | Son Güncelleme: 16.01.2021 20:08
Balıkesir'de kar nedeniyle 284 mahalle yolu ulaşıma kapandı

Balıkesir'de kar yağışı nedeniyle 284 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Balıkesir'de kar yağışı nedeniyle 284 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede öğle saatlerinden beri etkisini sürdüren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. Kent genelinde kar nedeniyle 284 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

İstanbul-İzmir otoyolunun Savaştepe ve Susurluk gişeleri arasında da kar yağışı sürüyor. Güzergahta trafik akışı, tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Ekiplerce, yol temizleme çalışması gerçekleştiriliyor.

İl ve ilçe yollarında karayolları ekipleri, mahalle yollarında da Büyükşehir Belediyesi ekipleri, greyder, çekici, tuzlama araçlarıyla yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Şapçı ve Hamas Çakılı mevkisinde araçların zincirsiz geçişine izin verilmiyor

Balıkesir-Çanakkale kara yolunun Şapçı ve Hamas Çakılı mevkilerinde kontrol noktası oluşturan trafik ekipleri, zincir ve kış lastiği olmayan araçların geçişine izin vermiyor.

Balıkesir'in Edremit ve Çanakkale'nin Yenice ilçesi ile Kalkım beldesini bağlayan Kazdağları'ndan geçen kara yolunda da ekiplerin tuzlama ve kar küreme çalışması devam ediyor.

Karayolları ekipleri, kar yağışı nedeniyle yolda tuzlama ve küreme çalışması yaparak yolları açık tutmaya çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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