Balıkesir'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
AA / Miraç Kaya - Haberler | Güncel
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Büyükfındık Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 1 dozer ve 5 arazöz sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri