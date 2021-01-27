Balıkesir'de bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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Balıkesir'de bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

27.01.2021 18:21 | Son Güncelleme: 27.01.2021 18:24
Balıkesir'de bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Burak Göloğlu idaresindeki 35 GB 2893 plakalı otomobil, otoyolun Savaştepe ve Susurluk gişeleri Yahyaköy Viyadüğü'nde bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki Ramazan Özek, Lokman Aslan, Halit Altun ve Selami Arslan yaralandı.

İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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