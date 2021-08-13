Balıkesir'de 36 şahsa 'Huzur' operasyonu
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Balıkesir'de 36 şahsa 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de 36 şahsa 'Huzur' operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 36 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 36 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Balya. Edremit, Erdek, Havran ve Marmara İlçelerinde 11.08.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 7 tutuklandı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız ateşli silah, 4 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 12 adet kartuş ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Bandırma, Balya, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç, İvrindi, Karesi, Kepsut, Savaştepe, Susurluk ve Marmara ilçelerinde 09-10 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs gözaltına alınırken, 1 adet tabanca, 37 adet tabanca fişeği, 2 av tüfeği, 6 fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de 36 şahsa 'Huzur' operasyonu
Balıkesir'de 36 şahsa 'Huzur' operasyonu
Balıkesir'de 36 şahsa 'Huzur' operasyonu
Balıkesir'de 36 şahsa 'Huzur' operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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