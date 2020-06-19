HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Balıkesir Büyükşehir'den üreticiye tohum desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Savaştepeli üreticilere silajlık mısır tohumu desteği verdi.

Balıkesir Büyükşehir'den üreticiye tohum desteği
19.06.2020 16:44 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:48

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Savaştepeli üreticilere silajlık mısır tohumu desteği verdi. Tohum dağıtımında üreticilere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Sizlere Allah bereket versin dedirtene kadar yanınızda olacağız" dedi.

Geçtiğimiz günlerde sera üreticilerine sera naylonu desteği ile arı üreticilerine propolis tuzağı desteği veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da kırsal ve tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla çiftçilere tohum dağıtımına devam ediyor. Belediye bu kapsamda son olarak Savaştepe'de 300 adet 14 kilogramlık silajlık mısır tohumunun dağıtımını yaptı. Yüzde 50'sinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı silajlık mısır tohumlarının dağıtıldığı programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; Balıkesir'in çiftçisiyle, üreticisiyle var olan bir şehir olduğunu ifade ederek, "Sizlere Allah bereket versin dedirtene kadar yanınızda olacağız" dedi.

Verim artacak

Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akçay, Balıkesir'de hayvancılığın yoğun bir şekilde yapıldığını buna bağlı olarak da yem bitkisi üretiminin fazla olduğunu ifade etti. Balıkesir'in silajlık mısır üretiminde 1 milyon 623 bin ton civarında üretim ile Türkiye 3'üncüsü olduğunu kaydeden Serkan Akçay, "Savaştepe'de 6 bin 400 dönümlük alanda, 32 bin ton civarında üretimimiz var. Dönüm başına yaklaşık 5 ton ürün almaktayız. Dağıtımını yaptığımız yeni çeşit ile verimi artıracak, üretimi 7 tondan 11 tona kadar çıkaracağız. Hedefimiz daha verimli, daha kaliteli ürünü birim alandan alabilmek. Büyükşehir olarak çiftçimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Çok güzel projeler hazırlıyoruz" açıklamasında bulundu.

'İyi üretenler var'

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın her zaman Savaştepe'nin yanında olduğunu belirten Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek, "Her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında olan Yücel başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. "İyi ki Büyükşehir var" diyen Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise Başkan Yücel Yılmaz'a teşekkür ederek, "Biz bir ve beraber olduktan sonra bu memleket için yapamayacağımız şey yok. İnsanlarımız yeter ki üretsinler. İyi ki üretenler var, iyi ki tarladalar" dedi.

'Hayatınızı kolaylaştıracağız'

"Balıkesir çiftçisiyle var olan bir şehir" diyen Başkan Yücel Yılmaz, her ilçenin farklı bir değeriyle ön plana çıktığı Balıkesir'in kırsalı güçlü olduğunda hiçbir krizden etkilenmeyeceğini vurguladı. Üreticilerin üretmeye devam etmesi için büyük projeler hazırladıklarını belirten Yılmaz, "Sizlere Allah bereket versin dedirtene kadar yanınızda olacağız ve bu sistemi güçlendireceğiz" dedi. Kuzusu, zeytini, peyniri ile bir marka olan Balıkesir'deki bu ürünlerin değerini daha fazla artırıp kaliteyi üst düzeye çıkararak uzun vadeli bir kalkınmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Yılmaz, Büyükşehir olarak verecekleri desteklerle üreticinin hayatını kolaylaştıracaklarını belirtti. Yapılan konuşmaların ardından Başkan Yılmaz ve beraberindekiler Savaştepeli üreticilere silajlık mısır tohumunu dağıttı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak Ekonomi
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Ekonomi
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Ekonomi
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi Ekonomi
Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi
Kilosu 360 liraya satılan çarkıfelek meyvesi Türkiye için büyük bir fırsat olacak Ekonomi
Kilosu 360 liraya satılan çarkıfelek meyvesi Türkiye için büyük bir fırsat olacak
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü Ekonomi
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor
Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,86'dan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,86'dan işlem görüyor
Ziraat Bankası, bakanlıktan belgeli olan restoran ve kafelere 20 milyon liraya kadar kredi verecek
Ziraat Bankası, bakanlıktan belgeli olan restoran ve kafelere 20 milyon liraya kadar kredi verecek
Altının gram fiyatı 381,7 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 381,7 liradan işlem görüyor
Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek
Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda...
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Koronavirüse rağmen Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde konut satışları patladı
Koronavirüse rağmen Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde konut satışları patladı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Altının gram fiyatı 380,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 380,5 liradan işlem görüyor
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti
Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Musa Farisoğulları
Magazin Lara Hülya Avşar Mustafa Ceceli Nuri Bilge Ceylan
Spor Serdar Aziz Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Daha Fazla Su Türk Bursa Ankara
Şu an buradasınız: Balıkesir Büyükşehir'den üreticiye tohum desteği - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 17:21:21. #1.14#
title