Balıkesir Basını "Mikrofon" Bıraktı

Balıkesir'de görev yapan medya mensupları, son dönemde kendilerine yönelik artan saygısızca davranış, hakaret düzeyine varan olumsuz söylemleri protesto ederek "mikrofon bırakma eylemi" gerçekleştirdi.

Balıkesir'de görev yapan görsel ve yazılı basın mensupları son dönemde Balıkesir medyasına dönük yapılan haksız davranışlar, saygısızlıklar ve hakaret içeren söylemler sonrası Ali Hikmet Paşa Meydanında "mikrofon bırakma eylemi" gerçekleştirdi. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir'in de katılarak destek verdiği eylemde konuşan gazeteci Murat Tozan, medya çalışanlarına dönük yapılan bu davranışları kınadıklarını söyledi. Tozan, "Hedefimizde herhangi bir kurum, kuruluş ya da birey olmadığını ancak sahada çalışan basın mensubu arkadaşlarımıza yönelik yakışık almayan tavır, üslup ve edep dışı münferit birçok hadisenin bu basın açıklamasına vesile olduğunu buradan kamuoyuna beyan ediyorum. Son olarak dün bir açılış sırasında kayıtta olan bir yerel basın mikrofonuna düşen hakaret içerikli ifadeler asla kabul edilebilir bir ifade değildir. Yakın geçmişte de bir aday adaylığı açıklamasında bir muhabir arkadaşımız davet edildiği halde "sizin gurubu burada istemiyoruz" hitabıyla salondan çıkarılmıştır. Hiç bir gazete, radyo, televizyon muhabiri arkadaşımız taraf gözeterek haber yapmamaktadır. Öznesi tarafsız ve ilkeli gazetecilik olan camiamız da hiçbir basın toplantısına size üç beş kuruş para vereceğiz daveti ile iştirak etmemektedir. Katıldığımız bu organizasyonlarda temel ilkemiz haber alma özgürlüğü olan kamuoyunu bilgilendirmektir. Dün bize "geri zekalı" özneli hitap eden kim yada kimlerse kamuoyu önünde esefle kınıyorum" dedi.

Açıklama sonrası basın mensupları fotoğraf makinelerini, kameralarını, mikrofonlarını ve diğer ekipmanlarını yere bırakarak tepkilerini gösterdiler. - BALIKESİR