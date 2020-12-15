Balıkçılara fırtına engeli: 3 gündür çıkamıyorlar
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Balıkçılara fırtına engeli: 3 gündür çıkamıyorlar

15.12.2020 12:45 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:00

Balıkçılara fırtına engeli: 3 gündür çıkamıyorlar Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ'da etkili olan yağış ve fırtına sebebiyle balıkçı tekneleri 3 gündür denize açılamıyor.

Balıkçılara fırtına engeli: 3 gündür çıkamıyorlar

TEKİRDAĞ - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ'da etkili olan yağış ve fırtına sebebiyle balıkçı tekneleri 3 gündür denize açılamıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kent genelinde uyarılarının ardından Tekirdağ'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle birçok tanker ile şilep Tekirdağ kıyılarına demirlerdi. Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri de Süleymanpaşa ilçesinde bulunan balıkçı barınağına demirledi. Denizde olası olumsuz duruma karşı barınağa çekilen balıkçılar fırtınanın geçmesini bekliyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan balıkçılar, "Hava muhalefeti sebebiyle 3 gündür denize açılamıyoruz. Zaten balıkçılığımızda bitmiş gibi. 3-4 günden beridir havalar esiyor. Kayıklarımızı limana yanaştırdık. Havanın açılmasını bekliyoruz. Herkes 3-5 kuruş çıkarmanın derdinde" dediler.

Balıkçılara fırtına engeli: 3 gündür çıkamıyorlar
Balıkçılara fırtına engeli: 3 gündür çıkamıyorlar
Balıkçılara fırtına engeli: 3 gündür çıkamıyorlar
Balıkçılara fırtına engeli: 3 gündür çıkamıyorlar
Balıkçılara fırtına engeli: 3 gündür çıkamıyorlar
Balıkçılara fırtına engeli: 3 gündür çıkamıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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