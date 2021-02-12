Balık pulu hastası Zahide, tedavi olup, yaşıtları gibi oynamak istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Balık pulu hastası Zahide, tedavi olup, yaşıtları gibi oynamak istiyor

12.02.2021 09:21 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:29
Balık pulu hastası Zahide, tedavi olup, yaşıtları gibi oynamak istiyor

MANİSA'da, doğuştan 'balık pulu' olarak bilinen 'iktiyozis' hastalığı olan Zahide Akdağ (7) tedavi olmak ve yaşıtları gibi oynamak istiyor.

MANİSA'da, doğuştan 'balık pulu' olarak bilinen 'iktiyozis' hastalığı olan Zahide Akdağ (7) tedavi olmak ve yaşıtları gibi oynamak istiyor.

Sarıgöl'ün kırsal Güneydamları Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuklu İsa Akdağ (35) ve Fadime Akdağ (35) çiftinin kızları Zahide Akdağ, halk arasında 'balık pulu' adı verilen 'iktiyozis' hastalığıyla dünyaya geldi. Doğduğu anda yoğun bakıma alınan Zahide, yaşama tutundu.

Zahide'nin vücudunun devamlı nemli tutulması için kremler kullanılıyor. Aksi halde yaralarında kanamayla beraber şiddetli kaşıntılar ortaya çıkıyor. Derinin yüzeyinde ölü deri hücrelerinin kalın, kuru döküntüler halinde birikmesine neden olan kalıtsal bir cilt bozukluğu olan hastalığın tedavisi için farklı illerdeki birçok hastaneye başvuran Akdağ çifti, sonuç alamadıklarını belirterek, yardım istedi. 

'GÜNDEN GÜNE ERİYOR'

Anne Fadime Akdağ, "Çocuğum doğuştan böyleydi. Bir ay boyunca yoğun bakımda yattı. Çocuğuma nasıl bakacağız diye çok korkuyordum. Hemşirelerin yardımıyla bakımını öğrendim. Zahide, yürümeye başlayınca kontrollerini hiç aksatmadık. Haftada bir, ayda bir İzmir'e hastaneye gittikçe doktorlar tarafından kremleri değiştirildi. 'Üç ayda bir, beş ayda bir geleceksiniz' dediklerinde, yine hastaneye gitmeye devam ettik. Daha sonra çareyi Türkiye'nin çeşitli illerindeki hastanelere giderek, aradık. Hatta eşim 'Başka bir ülkede çaresi varsa gidebilirim' dedi. Doktorlar 'Bu hastalığın çaresi yok' dedi. Kullandığımız kremlerin bir faydasını görmedik. Zahide, yazın sıcağa gelemiyor, kışın soğuğa gelemiyor. Akşam, sabah kremlerini sürüyoruz. Günde en az 6 defa göz damlası var. Kışın gün aşırı, yazın ise her gün duş almak zorunda. Arkadaşlarıyla dahi dışarıda oynayamıyor. Kızım, gözümün önünde günden güne eriyor. Zahide'nin derdine derman bulmak istiyoruz" diye konuştu.

Zahide Akdağ ise tedavi olarak, akranları gibi oynamak istiyor. Küçük kız, "Ben yanıyorum ve kaşınıyorum. Tedavi olmak istiyorum" dedi.

Balık pulu hastası Zahide, tedavi olup, yaşıtları gibi oynamak istiyor
Balık pulu hastası Zahide, tedavi olup, yaşıtları gibi oynamak istiyor
Balık pulu hastası Zahide, tedavi olup, yaşıtları gibi oynamak istiyor
Balık pulu hastası Zahide, tedavi olup, yaşıtları gibi oynamak istiyor
Balık pulu hastası Zahide, tedavi olup, yaşıtları gibi oynamak istiyor
Balık pulu hastası Zahide, tedavi olup, yaşıtları gibi oynamak istiyor
Balık pulu hastası Zahide, tedavi olup, yaşıtları gibi oynamak istiyor
Balık pulu hastası Zahide, tedavi olup, yaşıtları gibi oynamak istiyor
Balık pulu hastası Zahide, tedavi olup, yaşıtları gibi oynamak istiyor
Balık pulu hastası Zahide, tedavi olup, yaşıtları gibi oynamak istiyor
Balık pulu hastası Zahide, tedavi olup, yaşıtları gibi oynamak istiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Osman Kavala Meral Akşener Mustafa Destici Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Merve Dizdar Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Metin Oktay Tolga Ciğerci İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar İzmir Mahkeme England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balık pulu hastası Zahide, tedavi olup, yaşıtları gibi oynamak istiyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 09:30:17. #1.16#
title