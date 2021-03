Balancer Coin nedir? Güncel Balancer (BAL) Coin yorum ve grafiği

Balancer bugünkü fiyatı ₺442,70 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺3.509.519.276 TRY. Balancer son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #118, piyasa değeri ₺3.074.005.150 TRY. Dolaşımdaki arz 6.943.831 BAL coin ve maksimum seviyede. 100.000.000 BAL coin.

BALANCER COİN NEDİR?

Balancer, Ethereum blok zincirinde geliştirilen ve Mart 2020'de piyasaya sürülen otomatik bir piyasa yapıcıdır ( AMM ). Placeholder ve Accomplice tarafından 3 milyon dolarlık bir tohum turu toplayabildi. Balancer protokolü, kendi kendini dengeleyen ağırlıklı bir portföy, fiyat sensörü ve likidite sağlayıcısı olarak işlev görür. Kullanıcıların, özelleştirilebilir likidite havuzlarına katkıda bulunarak, yakın zamanda piyasaya sürdüğü token ($ BAL) aracılığıyla kar elde etmelerini sağlar.

Protokol birkaç tür havuzu çalıştırır:

Özel havuzlar, sahibine havuz üzerinde yönetim sağlar ve kişiyi havuza likidite sağlayan tek kişi yapar. Ayrıca, tüm parametreler sahibi tarafından değiştirilebilir.

Paylaşılan havuzlarlikidite sağlayıcıları (LP'ler) olmak isteyenler içindir . LP'ler, Balancer Havuz Jetonları (BPT'ler) ile ödüllendirilir.

Akıllı havuzlar özel havuzlara benzer ancak akıllı bir sözleşme ile kontrol edilir. Ayrıca BPT'leri kullanarak ödüllendirirler ve herkesin havuza likidite katkısında bulunmasına izin verirler.

Balancer'ın Kurucuları Kimlerdir?

Balancer Lab, Fernando Martinelli ve Mike McDonald tarafından kuruldu, ancak 2018'de bir yazılım firması "BlockScience" da bir araştırma programı olarak başladı. Balancer projesi, DeFi alanını keskin bir şekilde anlayan zeki, benzer düşünen arkadaşları içeriyor.

Bir seri girişimci ve Maker topluluğu üyesi olan Fernando Martnelli , Balancer dışında uzun yıllara dayanan iş deneyimine sahiptir. Balancer'ı ortağı Mike McDonald ile kurmadan önce birçok başka şirketin kurucu ortağı oldu.

Mike McDonald , Balancer'ın kurucu ortağı ve CTO'sudur. Kendisi bir güvenlik mühendisi ve mkr.tools'un yaratıcısı. Balancer platformunu oluşturmak için Fernando Martnelli'ye katıldı.

Balancer'ın COO'su Kristen Stone , beş yıldan fazla bir süredir kripto endüstrisinde çalışıyor. Coinbase'de ürün müdürüydü ve ürün ve mühendislik alanlarında ekipler kurdu.

Timur Badretdinov , ön uç geliştiricisidir ve Balancer'da çalışmaya başlamadan önce birkaç proje üzerinde çalışmıştır. Kripto para birimi incelemeleri ve eğitici blok zinciri içeriği sağlamaya odaklanan bir platform olan "Longcaller" adlı bir şirket kurdu.

Balancer Benzersiz Yapan Nedir?

Balancer benzer Uniswap ve Eğri o jeton havuzları üretmesini sağlar o. Havuz, fiyatlarındaki değişikliklere bakılmaksızın tokenleri eşit ağırlıkta tutmak için kendini ayarlar. Ancak, Balancer benzersiz bir özelliği , birden fazla jetonun eklenebilmesi ve ETH'nin gerekli olmamasıdır.

Balancer , AMM'leri kullanan ilk DeFi protokolü olmasa da, likiditeye yeni bir yüz ve yaklaşım getirdi. Protokolün benzersiz özelliği, Likidite sağlayıcılarının piyasa başına yüzde ile ağırlıklandırılan ve otomatik olarak yeniden dengelenen sekiz varlığa kadar sahip olmasına izin vermesidir.

Balancer ile, kullanıcıların istenen varlığın% 50'sini yatırması gerekmez, ancak desteklenen bir varlığın ne kadarını yatırmak istediklerine karar vermelerine izin verilir. Balancer Laboratuvarı'nın bir diğer benzersiz özelliği, kullanıcıların arbitraj fırsatları ve kayma azaltma yoluyla düşük talep gören varlıklardan yüksek getiri elde edebilmesidir. Balancer'ın nasıl çalıştığı hakkında buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz .

Dolaşımda Kaç Balancer Simgesi (BAL) Var?

Balancer , yerel bir jetonla başlatılmadı. Bununla birlikte, Haziran 2020'de, Compound'un belirteci COMP'un başarısını takiben bir yönetim belirteci olan $ BAL'ı başlattılar. Jetonun amacı, daha fazla ademi merkeziyetçiliğe izin vermek ve LP için bir teşvik sağlamaktır.

Oluşturulan toplam 100 milyon jetonun 25 milyonu ekip, çekirdek geliştiriciler, yatırımcılar ve danışmanlar için ayrıldı. Stratejik ortaklar için teşvik olarak kullanılacak Balancer Ekosistem Fonu için 5M tokenleri tahsis edildi. Kaynak geliştirme fonu için bir 5M daha tahsis edildi. Bu fon, Balancer tarafından gelecekteki bağış toplama faaliyetlerinde faaliyetini ve büyümesini desteklemek için kullanılacaktır.

Kalan tokenler, platformdaki likidite sağlayıcıları tarafından çıkarılacak ve haftada 145K oranında serbest bırakılacak. Dağıtım oranının sabit tutulması koşuluyla, bu yaklaşık. Token dağıtımını bitirmek için 8.6 yıl.

Balancer Ağı Nasıl Güvence Altına Alınır?

Balancer için güvenlik en önemli önceliktir ve bu nedenle protokol Trail of Bits, ConsenSys ve OpenZeppelin tarafından üç kez tamamen denetlenmiştir. Yönetici anahtarı veya arka kapı yoktur, bu nedenle güvensiz hale getirir ve Balancer havuzları yükseltilebilir değildir. Balancer , bazı havuzlarda kullanımda olsalar bile ERC-20 standardına uymayan jetonları desteklemez .

Balancer havuzlarında tutulan jetonlar, Balancer tarafından kontrol edilmez, akıllı sözleşmelerdir. Yine de bu, akıllı sözleşmelerin doğasında olan riskleri ortadan kaldırmaz. Yapılandırılabilir hak havuzları (CRP'ler), bilinen sorunlara sahip jetonların havuzlarda kullanılmasının engellenmesini sağlar. Ayrıca, diğer tüm belirteçlerin protokolle güvenli bir şekilde etkileşime girmesini sağlar

TradingView tarafından AAPL sembolü için Teknik Analiz