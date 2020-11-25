Bakırköy'de işçi gibi giyinip 2 bin 200 metre kabloyu böyle çaldılar
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Bakırköy'de işçi gibi giyinip 2 bin 200 metre kabloyu böyle çaldılar

25.11.2020 09:29 | Son Güncelleme: 25.11.2020 09:47

Bakırköy'de gündüz vakti fosforlu yelek giyip, kamyonetle sokağa gelen kişilerin motorlu hızarla 2 bin 200 metre fiber kablo çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bakırköy'de gündüz vakti fosforlu yelek giyip, kamyonetle sokağa gelen kişilerin motorlu hızarla 2 bin 200 metre fiber kablo çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay geçen pazartesi öğle saatlerinde Yeşilköy Halkalı Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokağa döşenecek olan fiber internet kablosunu gözüne kestiren 5 hırsız, kamyonet ile caddeye geldi. Giydikleri fosforlu işçi yeleklerle bir kişi kabloyu tuttu diğeri ise elektrikli hızar makinesi ile kabloları kesmeye başladı. 2 bin 200 metrelik kablonun çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin kabloyu kestiği, iki kişinin de parçalanmış kablo parçalarını kamyonete yüklediği görüldü. Yaşanan hırsızlık sonrası yakalanan 4 hırsız polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. 


- İstanbul
Bakırköy'de işçi gibi giyinip 2 bin 200 metre kabloyu böyle çaldılar
Bakırköy'de işçi gibi giyinip 2 bin 200 metre kabloyu böyle çaldılar
Bakırköy'de işçi gibi giyinip 2 bin 200 metre kabloyu böyle çaldılar
Bakırköy'de işçi gibi giyinip 2 bin 200 metre kabloyu böyle çaldılar
Bakırköy'de işçi gibi giyinip 2 bin 200 metre kabloyu böyle çaldılar
Bakırköy'de işçi gibi giyinip 2 bin 200 metre kabloyu böyle çaldılar
Bakırköy'de işçi gibi giyinip 2 bin 200 metre kabloyu böyle çaldılar
Bakırköy'de işçi gibi giyinip 2 bin 200 metre kabloyu böyle çaldılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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