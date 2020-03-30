Bakıma girecek yabancı gemi personeli açıkta bekletiliyor
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Altınova, Yalova

Bakıma girecek yabancı gemi personeli açıkta bekletiliyor

Bakıma girecek yabancı gemi personeli açıkta bekletiliyor Bakıma girecek gemiler karantinada bekliyor Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan tersanelerde bakıma girecek olan yabancı ülkelere ait onlarca gemi yasal karantina süresinin tamamlanması için açıkta bekletiliyor.

30.03.2020 20:03 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:04
Bakıma girecek yabancı gemi personeli açıkta bekletiliyor

Bakıma girecek yabancı gemi personeli açıkta bekletiliyor

Bakıma girecek gemiler karantinada bekliyor

YALOVA - Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan tersanelerde bakıma girecek olan yabancı ülkelere ait onlarca gemi yasal karantina süresinin tamamlanması için açıkta bekletiliyor. 14 günlük süreyi tamamlayan gemiler personellerinde pozitif bir vak'aya rastlanmazsa tersanelere çekiliyor.

Yabancı ülkelerden bakım maksadıyla Türkiye'ye getirilen yabancı bandıralı gemiler, koronavirüs tedbirleri dahilinde 14 gün süre ile karantinada tutuluyor. 14 günlük karantina sürecini tamamlayan gemiler, personellerinde yapılan taramada pozitif bir vak'a çıkmadığı takdirde tersanelere yanaşabiliyor. Gemiler ve personellerin taramaları ise Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yalova açıklarında bekleyen gemiler bu karantina süresinin tamamlanmasını bekliyor.

Bakıma girecek yabancı gemi personeli açıkta bekletiliyor

Kaynak: İHA

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Bakıma girecek yabancı gemi personeli açıkta bekletiliyor
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