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fahrettin koca, Türkiye, Ekonomi

Bakanı Koca'dan TBMM’ye koronavirüs bilgilendirmesi

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs konusunda alınan tedbirler çerçevesinde perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bilgilendirecek.

17.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:49
Bakanı Koca'dan TBMM’ye koronavirüs bilgilendirmesi

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs konusunda alınan tedbirler çerçevesinde perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bilgilendirecek.

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Kaynak: Dunya.com

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