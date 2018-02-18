Bakan Zeybekci: "Hainlerin tek hedefi bu coğrafyanın, bu kültür coğrafyasının İslam coğrafyasının çadır direği Türkiye'dir"

"Hedef el öpen, diz çöken, yerlere bağlı olan, aman dileyen, borç alan Türkiye. Hedef bu ecdadın bize emanet ettiği coğrafyanın haritasını yeniden çizilmesi ve onların çizdiği haritayı kabul etmek ama şunu unutmasınlar asla kabul etmeyeceğiz"

ÇORUM - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Hainlerin tek hedefinin bu coğrafyanın, bu kültür coğrafyasının İslam coğrafyasının çadır direği Türkiye olduğunu belirterek, "Hedef el öpen, diz çöken, yerlere bağlı olan, aman dileyen, borç alan Türkiye. Hedef bu ecdadın bize emanet ettiği coğrafyanın haritasını yeniden çizilmesi ve onların çizdiği haritayı kabul etmek ama şunu unutmasınlar asla kabul etmeyeceğiz" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi partisinin Çorum İl Gençlik Kolları kongeris için kente geldi. M. Fatih Temur'un İl Gençlik Kolları Başkanlığına seçildiği kongrede Bakan Zeybekçi, gündeme ilişkin açıklamalarda başladı.

Konuşmasına şehitleri anarak başlayan Bakan Zeybekçi, "Çorumlu kardeşimiz Mustafa Eker bu vatan için şehadet mertebesine erişti. Bu millet için bu bayrak, için bu millet için, bu vatan için, bu din için şehit olan tüm şehitlerimize kanını toprağa bu bayrağa veren tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Rabbim onları sevdikleriyle cennetinde kavuştursun.

O hainlerin bu ülkeye, bu millete, bu bayrağa ve bu millete kast edelerin bilmediği tek şey var. Şehitler ölmez. O hainlerin en önemli şeylerinden birisi de bu millet diz çökmez. Teslim olmaz. Bu millet aman demez. Bu millet şehadette yarışır. Bunu bilmiyorlar. Onlar asla ve asla bunu bilmedikleri için bu milleti bilmedikleri için yanlış anlıyorlar. Bu milletin tarihine bakıldığında insanlık tarihi boyunca hiçbir milletle kıyas kabul etmeyecek kadar vatanı, milleti, dini, bayrağı için milyonlarca şehit verdi bu aziz millet. Şehit vermediğimiz hiçbir yer kalmadı. Sivil şehitlerle beraber 7-8 milyon şehitten bahsediyoruz. Birçok ülkenin nüfusundan daha fazla. Onlar bunu bilmedikleri için Türkiye'ye oyun oynamaya, tuzak kurmaya çalışıyorlar. Şunu asla unutmayacağız. Bir kenara bırakmayacağız. En önemli zenginliğimiz birlik beraberliğimiz, en önemli zenginliğimiz kardeşliğimiz. Kardeşliğimizi asla bir kenara bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Bugün tüm terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı bir olduğunu dile getiren Zeybekçi, "DAEŞ'i, PKK'yı, ASALA'yı onlar doğdurdu. Tüm darbelerin arkasında onlar vardı. Hedef Türkiyey'di. Hedef el öpen, diz çöken, yerlere bağlı olan, aman dileyen, borç alan Türkiye. Hedef bu ecdadın bize emanet ettiği coğrafyanın haritasını yeniden çizilmesi ve onların çizdiği haritayı kabul etmek. Asla kabul etmeyeceğiz. Bugün çok şey konuşmak isterdim. Bugün hüzün günü değil. Mevlanın dediği düğün günü. Biz hainler gibi öldüğünde geberip gidenler değiliz. Bu dinin evlatları şehadetinde bayrak olan milletiz. Hedeflerinde bir tek şey var. Bu coğrafyanın, bu kültür coğrafyasının İslam coğrafyasının çadır direği Türkiye'dir. Hedefleri bu çadır direği. Hedefleri Türkiye" şeklinde konuştu.

Yedi düvelin bir araya geldiğini dile getiren Zeybekçi, "İçerideki hainlerde onlarla bir oldu. Etrafımızı çevirmeye çalışıyorlar. 15 Temmuz'la birlikte hainlerin oklarında hangi ülke var. Hainlerin oklarının hedefinde bu ülkenin lideri bu milletin adamı kim var. Onun için bu davanın bayrağı olmuş Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında kenetleneceğiz. Onun aldığı bayrağın arkasında muasır medeniyetler seviyesine durmadan gideceğiz.Mehmetler Afrin'de destan yazıyorlar. Düşmana orayı dar ediyorlar. Hainler ancak onların karşısına sivil kıyafetler ve fistan giyerek karşılarına çıkıyor. Orda Mehmetler destan yazarken öğrenciler el kaldırsın okulun en iyisi siz olacaksınız. Okulun en iyisi siz olacaksınız. Derslerde en yüksek notu siz alacaksınız. Yoksa o Mehmetler size haklarını helal etmeezler. O uykusuz gecelerin haklarını helal etmezler. Çalışanlar en iyi siz üreteceksiniz" diye konuştu.

15 Temmuz günü ihanet çemberi kurulurken mecliste olduklarını anlatan Zeybekçi, şunları kaydetti; "Üzerimize kurşun yağarken ordaydık. Tek amacımız bu milletin bize emanet ettiği milli iradeyi o soysuzlara teslim etmeyeceğiz diye yemin ettik. Cumartesi günü Cumhurbaşkanımız aradı. Pazartesi günü ekonomi başlayacak, Pazartesi'ye bu hainler hazırlanıyor dedi. Hainler dolar yükselecek faiz yükselecek ülke yerle bir olacak diyorlardı. 2001'deki gibi ağızlarının suyu akıyordu. Bu memlekete toplanan 100 liralık verginin 87 lirasını faiz olarak alıp alıp gidiyorlardı. Aynı şeyin hevesindeydiler. Sevdasındalar. Onlar Türkiye namerde muhtaç olsun, maaşı IMF'ye gitsin. Tefecilere gitsin istiyorlardı. Bir gece batırdıkları bankalardan 46 milyar dolar aldılar. Bu memlekette yüzde 7 bin faizi bunlar yaptılar. Yüzde 300-500 faizi bunlar yaptılar. Asıl bağımsızlık ekonomik bağımsızlık. Türkiyenin ekonomik bağımsızlığını elinden almaya çalışıyorlar. Tek gayretleri bu. 18 Temmuz günü Türkiye dimdik ayaktaydı. Millet ekonomiye sahip çıktı. Bir günde 3 milyar doları parayı türk lirasına çevirdi.

Türkiye olmadan hiç kimsenin bu coğrafyada karar veremeyecek. Eğer Afrin'de bu adımı atmasaydık Kilis'te, Urfa'da, Hatay'da bu hainler aynı şerefsiz emellerini oralara doğru kaydırmak isteyeceklerdi. 7 Haziran seçimlerinden önce birilerinin ellerine saz verdiler. Milletin huzuruna çıkardılar dediler ki "Biz Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünden yanayız. TBMM'de demokrasiye bağlı sadık şekilde siyaset yapacağız" dedirttiler. Bu milletin saf ve sosyalist solcuları inandı. Bu millet bunlara yüzde 13 oy verdi. Bu millet bunlara 80 tane milletvekili verdi. Ne zaman 7 Haziran seçilerinde. Temmuz'da yemin ettiler. Bu hainler ne zaman çukur terörüne başladılar? Temmuz'da. Ne zaman masum insanları şehit ettiler? Temmuzd'a. Hani demokrasiydi. Hani mecliste siyaset yapacaktınız. Bunların ağa babaları, bunları peydahlayanlar dediler ki şimdi biz Irak'tan Suriye'den siz içerden Türkiye'yi bölme zamanı. Boyadılar cilaladılar bunları. Bu millet bu aziz millet onları çukurlara gömdüler. 1 Kasım mağlubiyetinden sonra hazırlandılar 15 Temmuz ihaneti. Bu darbe girişimi değil. İşgal girişimiydi. Türkiyeyi bölme girişimiydi. O akşam sınırlarımızdaki hain FETÖÜ'ler birlikler askerleri ordan çektiler. 3 gün öncesine PKK denen hain örgüt güvenlik güçlerine ateş etmeyin çok güzel şeyler olacak dedi.

Hepsi birlikteydi. 15 Temmuz'da milleti hesap edemediler. 15 Temmuzda milletin tankları durudracağını hesap edemediler. Milletin gönlünden korkunun alınacağını hesap edemediler"