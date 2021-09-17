BAKAN VARANK YARIŞMALARDAKİ GENÇLER, ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATACAK MÜHENDİSLER OLACAK - Haberler
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BAKAN VARANK YARIŞMALARDAKİ GENÇLER, ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATACAK MÜHENDİSLER OLACAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 'Uluslararası Liseler İnsansız Hava Aracı Yarışları'na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bugün bu yarışmalara katılan gençler, ileride Türkiye'nin en iyi insansız hava aracı tasarımcıları, bilim insanları ve önemli işlere imza atacak...

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 'Uluslararası Liseler İnsansız Hava Aracı Yarışları'na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bugün bu yarışmalara katılan gençler, ileride Türkiye'nin en iyi insansız hava aracı tasarımcıları, bilim insanları ve önemli işlere imza atacak mühendisleri olacakö dedi.

TEKNOFEST kapsamında Bursa'da düzenlenen 'Uluslararası Liseler İnsansız Hava Aracı Yarışları' devam ediyor. Etkinliğin bugünkü programında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Yunuseli Havaalanı'nda yarışları takip etti. Burada öğrencilerle bir araya gelip, fotoğraf çektiren Bakan Varank, projeleri de inceledi. Etkinlikte konuşan Bakan Varank, Gençlerimizi, geleceğin teknolojileri ve trendlerine hazırlamak için bu yarışmaları yapıyoruz. TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK ile gerçekleştirdiğimiz bu yarışlarımız artık uluslararası boyuta geçmiş. Pakistan'dan, Endonezya'dan, Polonya'dan bu sene takımlar var. Şu anda lise yarışmalarındayız. Döner kanatlı İHA'larda amaç, otonom olarak bir tur attıktan sonra faydalı yüklü, bir su şişesini belirlenen noktaya bırakmaktı. Burada İpek Yolu Gençlik Merkezi'miz yarıştı. Kendileri Elazığ'dan geldiler. İpek Yolu Gençlik Merkezi'miz bizim bakanlık olarak da desteklediğimiz güzel faaliyetler yapan bir merkez. Arkadaşlarımız otonom kısmı başardılar ama suyu biraz farklı yere bıraktılar. İlk defa buraya geliyorlar dedi.

Bu sene geçen yıldan daha çok ilgi olduğunu dile getiren Bakan Varank, Lise takımlarında sayı 3 kat artmış durumda. Biz eylül ayı, teknoloji ayı, diyoruz. Eylül boyunca hem TEKNOFEST kapsamında teknoloji yarışmaları düzenliyoruz. Bildiğiniz gibi 21-26 Eylül tarihleri arasında TEKNOFEST'in asıl şovlarının olacağı yerli ve milli araçlarımızı tanıtacağımız etkinlik İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak. Bursa'ya çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir ev sahipliğiyle öğrencilerimizi burada ağırlıyorlar. Yabancı misafirlerimizi ağırlıyorlar. Daha lise seviyesindeki öğrencilerimizin bu araçları sıfırdan tasarlaması ve otonom şekilde uçurması görevlerini yerine getirmek için bu yarışmalara katılması gerçekten bizi mutlu ediyor. En iyi şunu biliyoruz ki bugün bu yarışmalara katılan gençler, ileride Türkiye'nin en iyi insansız hava aracı tasarımları, bilim insanları ve önemli işleri imza atacak mühendisleri olacak. Biz gençlerimize çok teşekkür ediyoruz bu alana ilgi duydukları için. İHA yarışmaları 2 gün daha devam edecek. Birincilere ödülleri İstanbul'da vereceğizö diye konuştu.

Bakan Varank, TOGG fabrikası ile ilgili soruyu ise Gündemimiz şu an İHA'lar. Sabah TOGG fabrikasındaydık. Her şey yolundaö diye cevapladı.

BAKAN VARANK YARIŞMALARDAKİ GENÇLER, ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATACAK MÜHENDİSLER OLACAK

BAKAN VARANK YARIŞMALARDAKİ GENÇLER, ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATACAK MÜHENDİSLER OLACAK

BAKAN VARANK YARIŞMALARDAKİ GENÇLER, ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATACAK MÜHENDİSLER OLACAK

BAKAN VARANK YARIŞMALARDAKİ GENÇLER, ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATACAK MÜHENDİSLER OLACAK
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