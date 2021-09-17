Bakan Varank: "Dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla, KOBİ'lerimizin dijital dönüşüm harcamalarını vergi teşviki kapsamına alacağız"

" Biz ille de insan, ille de insan diyoruz, çünkü insana yapılan hiçbir yatırım kaybettirmez"

ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve VİSA tarafından, pandemi döneminde Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin artan dijitalleşme ihtiyacına yönelik geliştirilen Akıllı KOBİ platformu online olarak kapsamlı bir şekilde tanıtıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Visa tarafından ortaklaşa kurulan "Akıllı KOBİ platformu" için video konferans yöntemiyle lansman düzenlendi. Lansmana Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Online programda, işini dijitale taşımak isteyen KOBİ'lerin ihtiyaç duyacakları bilgi ve yönlendirmeleri, bine yakın dijital dönüşüm çözümünü içeren Akıllı KOBİ platformu, kapsamlı bir şekilde tanıtıldı.

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmasında, çağın dinamiklerinin, toplumsal veya ekonomik bir dijital dönüşüm yolculuğunu herkese zorunlu kıldığını söyledi.

KOBİ'lere dijitalleşme yolculuklarında destek olarak Akıllı Kobi platformunun, paydaşlarla aynı öncelik ve vizyona sahip olduğunun bir örneği olduğunu belirterek, "Ben bu vesileyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Visa Türkiye'yi bu vizyoner girişimlerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Ufak bir dijital dönüşüm hamlesiyle kurtulan dev şirketler, KOBİ'lerimize de örnek teşkil ediyor"

Kamu olarak; esnek, hızlı ve cesur kararlar alındığında Türkiye'nin rekabet gücünü nasıl ileri seviyelere çıkartabileceklerini gördüklerini aktaran Bakan Varank, "Ufak bir dijital dönüşüm hamlesiyle belki de tarihin tozlu sayfalarına karışmaktan kurtulan dev şirketler, KOBİ'lerimize de örnek teşkil ediyor" diye konuştu.

Bakan Varank, büyük ile küçük arasındaki farkın birkaç yıl hatta aylar kadar kısa sürede kapabildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Böylesine hızlı gelişen, dönüşen bir dünyada yapacağınız ufak ama zeki bir hamle büyük şirketleri ipten aldığı gibi, sizleri de zirveye taşıyabilir. Yine buradan özel sektör ve üniversitelere düşen pay ise; bu tür girişimlere, yeni teknolojilere yatırım yapmanın nasıl bir katma değer sağladığını fark etmektir."

Bakan Varank, Türkiye'nin mevcut işgücünün, doğru beceri ve yeteneklere yönelttiklerinde, gençleri bugünden geleceğin mesleklerine hazırladıklarında yarınların çok daha aydık olacağını dile getirdi.

"Biz ille de insan, ille de insan diyoruz. Çünkü insana yapılan hiçbir yatırım kaybettirmez"

Varank, teknoloji atölyeleri açtıklarını, uzay-hsavacılık-teknoloji festivalleri düzenlediklerini ve global yazılım okullarını Türkiye'ye kazandırdıklarını vurgulayarak, "Her fırsatta dile getiriyorum. Biz ille de insan, ille de insan diyoruz. Çünkü insana yapılan hiçbir yatırım kaybettirmez" dedi.

"Dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla, KOBİ'lerimizin dijital dönüşüm harcamalarını vergi teşviki kapsamına alacağız"

Dijital dönüşüm alınında yen bir vergi teşvik programı üzerinde çalıştıklarını aktaran Bakan Varank, şunları söyledi:

"Dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla, KOBİ'lerimizin dijital dönüşüm harcamalarını vergi teşviki kapsamına alacağız. Programdan faydalanmak isteyen işletmeleri önce olgunluk değerlendirme sürecine tabi tutacak, ardından dijitalleşme yol haritası çıkaracağız."

"Siz hedefleyeceksiniz, biz önünüzü açacağız"

KOBİ'lere seslenen Bakan Varank, "Siz hedefleyeceksiniz, biz önünüzü açacağız. Siz gayret edeceksiniz, biz destek olacağız" diyerek, bunu istişare, birlikte çalışma ve birlikte geliştirmeyle başaracaklarını kaydetti.

"Kamunun önemli tedarikçileri arasında KOBİ'ler bulunuyor"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise konuşmasında, Türkiye'nin ekonomisinde faaliyet gösteren işletmelerin en önemli kısmını KOBİ'lerin oluşturduğunu ifade ederek, "Büyük işletmeler KOBİ'lerin desteği ile üretimlerini gerçekleştiriyorlar, yine KOBİ'lerin desteğiyle ürün ve hizmetlerinin pazarlamasını yapabiliyorlar. Kamunun önemli tedarikçileri arasında KOBİ'ler de bulunuyor" diye konuştu.

Ekonominin çarklarının KOBİ'ler üzerinde kurulduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Hep söylüyorum, ülkemizdeki KOBİ'ler ekonomimizin bel kemiği, istihdamın ve büyümenin itici gücü, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel taşı olarak faaliyet gösteriyorlar" dedi.

"Biz KOBİ'ler için politika geliştiriyor, KOBİ'ler için çalışıyoruz"

TOBB'un üyelerinin yüzde 99'undan fazlasını KOBİ'ler meydana getirdiği bilgisini veren Hisarcıklıoğlu, "Durum böyle olunca TOBB'un çalışma gündeminde KOBİ'ler öncelik arz ediyor. Biz de KOBİ'ler için politika geliştiriyor, KOBİ'ler için çalışıyoruz" diye konuştu.

"KOBİ'lerin artık dijitalleşmesi gerekiyor"

Hisarcıklıoğlu, özel sektörü etkilen en önemli konulardan bir tanesinin, teknolojilerin çok hızlı değişmesi ve gelişmesi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yeni teknolojilerden en çok etkilenen kitleyi de KOBİ'ler oluşturuyor. İşte bu yüzden diyoruz ki, 'KOBİ'lerin artık dijitalleşmesi gerekiyor.' Diğer taraftan pandemi ile daha da artan dijitalleşme ihtiyacı en çok KOBİ'leri etkiliyor. Dijital dönüşümünü gerçekleştiremeyen KOBİ'ler ticari hayatlarına devam etmekte zorlanıyor, rekabette geride kalıyor. Pandemi ile dijitalleşme bir zorunluluk haline geldi."

"İletişim kopukluğu ve güven eksikliği konusunda sorunları ortadan kaldırmak üzere Akıllı KOBİ projesini geliştirdik"

Dijitalleşme konusunda çözüm sunan şirketler ile dijitalleşmek isteyen KOBİ'ler arasında iletişim kopukluğu ve güven eksikliği olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Bu sorunları ortadan kaldırmak ve dijitalleşme konusunda tüm çalışmaları tek bir çatı altında toplayacak güvenilir bir platform oluşturmak üzere Akıllı KOBİ projesini geliştirdik. Visa da bu projenin sponsoru oldu" dedi.

"KOBİ'ler dijital olgunluk değerlendirme aracı ihtiyaç duydukları bilgilerin hepsini öğrenebilecekler"

Akıllı KOBİ platformu sayesinde KOBİ'ler ile teknoloji tedarikçilerini bir platformda buluşturduklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Teknoloji tedarikçileri ürün ve hizmetlerini bu platformda ücretsiz olarak sergiliyor. KOBİ'ler de platform üzerinden kategori, sektör ve işletme ölçeğine göre sınıflandırılmış dijital ürün ve hizmetleri inceleyebiliyor, teknoloji tedarikçileri ile iletişime geçebiliyorlar. KOBİ'ler dijital olgunluk değerlendirme aracı ile dijitalleşmenin neresindeler, nerede dijital dönüşüme ihtiyaçları ve hangi ürünleri kullanmaları gerek, bunların hepsini öğrenebilecekler."

"Dijitalleşme ve dijital dönüşüm konusunda kamunun destekleri etkin bir ekosistem oluşması açısından çok önemli"

Öte yandan KOBİ'lerin, eğitim, rehberlik hizmetleri ve farkındalık çalışmaları ile dijital dönüşüm konusunda yönlendirildiği bilgisini veren Hisarcıklıoğlu, "Bu yeni kavram ile KOBİ'lerin dikkatlerini çekmiş ve platform hizmetleriyle onların dijital dönüşüm konusunda karar almalarını hızlandırmış olacağız. Akıllı KOBİ ile aslında bir dijitalleşme seferberliği de başlatmış oluyoruz. Bu platformu bir dijitalleşme üssü, bir dijital dönüşüm merkezi olarak nitelendiriyoruz. Zira, dijitalleşme ve dijital dönüşüm konusunda kamunun destekleri etkin bir ekosistem oluşması açısından çok önemli" diye konuştu.

VİSA Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel ise, KOBİ'ler açısında çok önemli bir ihtiyaç haline gelen dijitalleşme konusunda TOBB ile hayata geçirdikleri Akıllı KOBİ platformunu sizlerle paylaşmak üzere bir arada olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"KOBİ'lere yönelik daha ete ve kemiğe bürünen bir dijitalleşme seferberliğinin son parçasını sizlere sunmak istiyoruz. TOBB işbirliğinde ortaya koyduğumuz Akıllı KOBİ platformumuz aslında KOBİ'lere tüm ihtiyaçlarını A'dan Z'ye tüm aynı çatı altın karşılama imkanı sunan bir platform. Dijitalleşme yolculuklarında onlara yol gösterecek, rehberlik edecek çok kapsamlı bir alan tasarladık."

Teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu'nun açılış konuşmalarından önce sunum yaptığı toplantı Akıllı KOBİ platformunun Demo tanıtımı ile devam etti.