Bakan Varank, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (2)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünyanın artık otonom, insansız uçaklara doğru gittiğini belirterek, "İnsansız savaş uçağı, savaşan İHA konseptini biz Türkiye'de geliştirmek istiyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünyanın artık otonom, insansız uçaklara doğru gittiğini belirterek, "İnsansız savaş uçağı, savaşan İHA konseptini biz Türkiye'de geliştirmek istiyoruz." dedi.

Bakan Varank, Habertürk televizyonunda Bilişim Vadisi'nden katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

F-35'lerin önemli kabiliyetleri bulunduğunu ancak çok pahalı bir uçak olduğunu ifade eden Varank, "Bunun sadece alıcısı değil, F-35 Programı'nın bir ortağıydık. Motor parçaları da dahil olmak üzere bine yakın parçasını Türkiye üretiyordu. Hukuki olarak bir boşluğa düşmemek için kendi taahhütlerimizi son güne kadar yerine getirdik. Tek üretici olduğumuz parçalar vardı. Programdan çıkmamızla birlikte uçağın maliyetlerinde bir artış oldu, yeni tedarikçiler bulmak zorunda kaldılar." diye konuştu.

Varank, Türkiye'de Milli Muharip Uçak Projesi'nin yürütüldüğünü ve buna yönelik çalışmaların büyük gayretle sürdürdüğünü söyledi.

Geleceğin teknolojilerinin önemine işaret eden Varank, şu değerlendirmede bulundu:

"Dünya artık otonom, insansız uçaklara doğru gidiyor. İnsansız savaş uçağı, savaşan İHA konseptini biz Türkiye'de geliştirmek istiyoruz. Bu projeyi Baykar ile başlatmış olduk, onların kendilerine koyduğu hedefler var. Belki bundan 5-10 yıl sonra 5'inci nesil savaş uçaklarının artık kullanışlı olmadığını, insansız sistemlere dünyanın dönmesi gerektiğini konuşacağız, bütün dünya bizi takip etmeye başlayacak. Biz yaptığımız bütün işlerde mutlaka geleceği hedeflemeliyiz. Zaten F-35 Programı ile üretim tesislerimiz önemli kabiliyetler elde etti. Hem kendi Muharip Uçak Projemizi devam ettireceğiz, bunun yanında alternatif savaşan İHA projeleriyle de dünyaya yeni bir vizyon koyacağız."

"Türkiye tarihinde bir soykırım gerçekleşmedi"

Varank, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde Ermeni soykırımı iddialarına yönelik açıklamalarını kabul etmediklerini vurgulayarak, bu konuda en başından beri şeffaf bir siyaset uyguladıklarını dile getirdi.

Soykırım meselesinin bir mahkemenin karar vermesi gereken teknik bir konu olduğuna dikkati çeken Varank, Birinci Dünya Savaşı atmosferinde yaşanan olayların soykırım olarak nitelendirilmesinin doğru olmadığını bildirdi.

Varank, Türkiye tarihinde bir soykırım gerçekleşmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ermenistan, Karabağ'da Azerbaycan topraklarını 30 yıl işgal etti. Bu işgali Azerbaycan başarılı bir şekilde sona erdirdi. Burada da en büyük desteği Türkiye'den aldı. Şimdi muhalefete soruyorum, 30 yıllık Karabağ işgali Türkiye'nin desteğiyle bitirildiğine göre, ABD bizi taltif mi edecekti? Tabii ki aleyhimize açıklamalar yapacaktı. Biz kendi bağımsız uluslararası ilişkiler politikamızı yürüttüğümüz için ülkeler arasında muvazaalar çıkabilir. ABD'nin suyuna gitseydik belki bu açıklamalar olmazdı."

Türkiye'nin Rusya'dan uçak alıp almayacağına yönelik soru üzerine Varank, "Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda bir uçak nerede varsa, milli güvenliğimiz neyi gerektiriyorsa 'Şu ne demiş, bu ne demiş?' diye düşünmeden menfaatlerimiz doğrultusunda planlamalarımızı yapıp, adımlarımızı atıyoruz. Bir havacılık fuarında Rusya'nın uçaklarını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı'mıza gösterdi ama burada resmi bir görüşme var ya da yok bunun spekülasyonunu yapmak doğru değil." ifadelerini kullandı.

"Elektrikli otomobilde önümüze büyük bir pazar açılıyor"

Varank, Türkiye'nin Otomobili'ni Aralık 2019'da Bilişim Vadisi'ndeki programla tanıttıklarını anımsatarak, ön gösterim araçlarının büyük oranda beğenildiğini söyledi.

Otomobilin 2022'de seri üretim bandından ineceğini ilan ettiklerini dile getiren Varank, "Şu anda planlandığı şekilde süreçler devam ediyor, fabrika inşaatı sürüyor, makine siparişleri yapıldı. Pil konusunda uluslararası iş birliğiyle ilgili anlaşma imzalandı." bilgilerini verdi.

Varank, otomobilin piyasaya yüzde 50'nin üzerinde yerlilik oranıyla çıkacağını, sonraki süreçte örneğin pilin de Türkiye'de üretilmesiyle bu oranın daha da artacağını ifade etti.

Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin bağlantı, sensör teknolojileri ve IoT'nin gelişmesiyle birlikte doğru zamanda atılmış bir adım olduğunu vurgulayan Varank, TOGG ile fikri mülkiyet haklarının tamamen Türkiye'ye ait bir otomobil üretilecek olmasının önemine işaret etti.

Varank, Yeşil Mutabakat ile çevreye yönelik hassasiyetin arttığına dikkati çekerek, "2030'da belki Avrupa'da içten yanmalı motorlu araçlara müsaade edilmeyecek. Dolayısıyla elektrikli otomobil konusunda önümüze çok büyük bir pazar açılıyor." dedi.

"Salgın döneminde sanayimiz başarılı sınav verdi"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde Türk sanayisinin başarılı bir sınav verdiğini belirten Varank, üretim sektörünün 1-2 aylık kısa bir dönemin haricinde üretime ara vermediğini dile getirdi.

Varank, Türk sanayisinin bu dönemde kendisini sürece hızla adapte ederek iyi bir alternatif olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini ifade ederek, "Bunun sonuçlarını şu anda görebiliyoruz. Türkiye pandemi döneminde büyümeyi başaran nadir ülkelerden oldu, buna da en önemli katkıyı sanayi verdi." diye konuştu.

İmalat sanayisindeki işletmelerin sayısının 2003'te 235 bin iken 2019'da 403 bine yükseldiğini aktaran Varank, bu dönemde imalat sanayisi istihdamının da 2 milyon 667 binden 4 milyonun üzerine çıktığını bildirdi.

Varank, sadece geçen yıl imalat sanayisinde kayıtlı istihdamın 344 bin arttığını belirterek, Türkiye'nin 2020'de imalat sanayisinin katkısıyla büyüdüğünü söyledi.

"İmalatımızı daha katma değerli hale getirmek istiyoruz"

Bu konuda "2023 Sanayi ve Teknoloji Strateji"nde ilan edilen hedeflerle uyumlu gittiklerini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Katma değeri üretmenin yolu Ar-Ge'den geçiyor. 2002'de Türkiye'de tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısı 79 bin 900'müş, 2019'da 305 bine çıkmış. Patent başvuruları 2002'de 414'müş, 2020'de 8 bin 200'e çıkmış. Kendi teknolojisini geliştiren, üreten, satan ve teknolojiyle imalatını daha katma değerli hale getiren bir ülke olmak istiyoruz."

Varank daha sonra, canlı yayın alanında sergilenen Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM, kriminal incelemelerde kullanılan kimyasallar, kanatlı güdüm kiti, yoğun bakım solunum cihazı, trenler için geliştirilmiş elektrik motoru gibi ürünleri tanıtarak bunlara ilişkin bilgi verdi.

Bakan Varank, Bilişim Vadisi'nde bir yazılım okulu açacaklarını ve başvuruları yakın zamanda ilan edeceklerini sözlerine ekledi.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun