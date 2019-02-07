Bakan Turhan: "Geçilmez denilen dağları geçtik"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin projelendirme faaliyetlerini de tamamladıklarına değinerek, bu projeyle İstanbul Boğazı'nı 3. defa denizin altından geçmeyi planladıklarını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Geleneksel Ulaştırma Muhabirleri Toplantısı'nda başkentte alanı takip eden muhabirlerle bir araya geldi. Bilgi Teknolojileri Kurumunda (BTK), Bakanlığın 2018 yılı değerlendirmesi ve 2019 yılı hedeflerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Turhan ilk olarak karayollarını ele aldı.

Karayollarında bugün 76 ile bölünmüş yol giden bir ülke konumuna gelindiğini ifade eden Turhan, yapılan bölünmüş yolların yakıt ve zaman tasarrufuna katkısının yıllık toplam 17 milyar 771 milyon liraya ulaştığını söyledi. Turhan, 2018 yılında 185 kilometre otoyolun YİD olarak tamamlandığını ve 777 kilometrede ise çalışmaların devam ettiğini aktardı. Turhan, son 16 yılda bin 560 kilometre de çevre yolu yapıldığını ifade etti. "Geçilmez denilen dağları da geçtik" diyen Turhan, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin projelendirme faaliyetlerini de tamamladıklarına değinerek, bu projeyle İstanbul Boğazı'nı 3. defa denizin altından geçmeyi planladıklarını kaydetti.

Hizmete açılacak projeler

Devam eden projelere ilişkin bilgi veren Turhan, "426 kilometrelik İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu ve Osmangazi Köprüsü Projesi'nde toplam 312 kilometrelik kısmı tamamladık. Geriye kalan 114 kilometrelik kısmı da tamamlayıp projenin tamamını hizmeti açmayı planlıyoruz . Kuzey Marmara Otoyolunda ise toplam 175 kilometrelik kesimi trafiğe açtık. Önümüzdeki ay da Çatalca - Yassıören arasında kalan 15 kilometrelik kesimi trafiğe açarak özellikle İstanbul'un Avrupa tarafındaki trafiği önemli ölçüde açacağız. Ankara'yı Aksaray-Nevşehir-Niğde üzerinden Akdeniz ve Güneydoğu bölgesine bağlayacağız. Ayrıca bu yıl 205 kilometre bölünmüş yol, 92 adet köprü ve 9 adet tüneli tamamlayarak hizmete açmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Havayolu sektörü

Havayolu ulaşımında gelinen noktayı ele alan Turhan, 124 ülkede 318 noktaya uçulduğunu aktardı. Uçak sayısının 515'e çıkarıldığını belirten Turhan, havacılık sektöründe sertifikasyon işlemlerinin de artık milli olarak yapılmaya başlandığının altını çizdi.Turhan, HÜRKUŞ'un sertifikalandırıldığını anımsattı. Turhan, "2019 yılı sonunda uçak sayımızı 550'ye çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Demiryolu sektörü

Demiryolu hatları ve Yüksek Hızlı Tren (YHT)'de gelinen noktaya ilişkin değerlendirme yapan Turhan, "Elektrikli hat uzunluğunu 2 bin 82 kilometreden 5 bin 467 kilometreye çıkarttık. Hizmete açtığımız Yüksek Hızlı Tren hatlarında 45 milyara yakın kişiyi taşıyoruz. Yenilenen İzmir-Aydın hattı da dahil olmak üzere tüm ana hatlarımızın yenilemesini tamamladık. Ayrıca Kars Lojistik Merkezi yapımına da devam ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanını yüksek hızlı ve hızlı tren hatlarıyla birbirine bağlıyoruz. Ankara Sivas yüksek hızlı tren hattında 2019 yılında test sürüşlerine başlayacağız" ifadelerinde bulundu.

Denizcilik sektörü

Deniz taşımacılığının önemine değinen Turhan dünyanın en eski taşımacılık yöntemlerinden birisi olduğunu dile getirdi. Denizciliği geliştirmeye işin mutfağından başladıklarını söyleyen Turhan, "Yaptığımız atılımlarla tersane sayısını 78'e çıkarttık. Denizcilikte 28,6 Milyon DWT'luk Türk sahipli filo kapasitesi ile Dünya'da 15. sıraya yükseldik. Türk sahipli gemi filomuzu da 569'dan bin 511'e yükselttik. Türk bayraklı filonun, başta AB ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin taraf olduğu Paris Memorandumu uyarınca beyaz listeye geçmesini sağladık. Hatta 2018 yılında Türk bayraklı gemiler tüm yılların en iyi performansını gösterdi ve tutulma oranları Avrupa Birliği üyesi devletlerin bile altında yer aldı. 16 yılda inşa ettiğimiz 51 adet balıkçı barınağı ile sahip olduğumuz balıkçı barınağı sayısını 229'da yükselttik. Yurtiçi taşımacılığımızın denizyoluna kaydırılması için kabotaj hattında çalışan gemilerimize 2004 yılında ÖTV'siz yakıt uygulamasına başladık. Yakıttan ÖTV'yi kaldırarak sadece 2018 yılında 383 bin ton ve 649 milyon TL'lik ÖTV'siz yakıt desteği sağlandı" ifadelerini kullandı.

Haberleşme Sektörü

Haberleşme sektörüne baktığımızda da yine çarpıcı gelişmeleri görüyoruz" diyen Turhan konuşmasına şu şekilde devam etti:

" Telekomünikasyon sektörünü tam rekabete açtık. Şimdi sektörde 450 farklı işletmeci faaliyet gösteriyor. 2003'de 28 Milyon olan GSM abone sayısı bugün 80 milyonu aştı. Internet erişimine ivme kazandırdık. Genişbant erişim yoktu, şimdi 74 Milyon civarında abone var. Fiber altyapı uzunluğu 87 bin kilometreden 345 bin km'ye çıkardık.

Makineler arası haberleşme ) abone sayısı 5 milyona ulaştı. Okullarımızın tamamına genişbant internet götürdük. Yükseköğrenim yurtlarına da ücretsiz internet sağladık. İnsanların yaşadığı her noktaya telefon ve internet hizmetini götürüyoruz.

Evrensel Hizmet kapsamında kırsal kesimdeki 2.300 yerleşim yerine 4.5G kapsaması sağlayarak kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza mobil genişbant internet hizmeti ulaştırdık. Bugüne kadar, 1.623 yerleşim yeri ve 431 askeri karakola kablosuz teknoloji ile sabit telefon ve genişbant internet hizmeti götürdük. Bilgi ve iletişim sektöründe Ar-Ge desteğini başlattık. Gören Göz, Hayatın İçinde Bende Varım Projeleriyle engelli vatandaşlarımızın engellerini kaldırıyoruz. e-Devlet uygulamasını başlattık. Bugün 41,2 milyon kullanıcı, 493 kuruluşun 4 bin.145 hizmetini buradan alıyor ve bir ayda ortalama 210 milyon işlem yapılıyor. Ticaret Bakanlığı ile başlattığımız proje ile e-Devlet Kapısı'ndan artık şirketlere de hizmet sunulmaya başlandı. Yaygınlaştırılması için kurumlarla çalışmalar devam ediyoruz. PTT işyerlerini yenileyerek çağdaş bir çehreye kavuşturduk ve yaygınlaştırdık. PTTBank'ı kurduk. Hizmeti ülkemizin en ücra köşelerine götürdük. Hiçbir banka şubesi olmayan bin 323 yerleşim yerinde sadece PTT var. Artık 5 bin 60 PTT işyerinde aylık 30 milyon işlem yapılıyor. Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi Fizibilite Etüdünü bu yıl içerisinde tamamlayacağız. 2018 yılı içerisinde, anlık mesajlaşma platformu bazı kamu kurumlarının kullanımına açılmıştı. 2019 yılı içerisinde yaygınlaştıracağız. Ulusal Elektronik Tebligat Projesi ile 2019 yılında tebligatların bu sistem üzerinden gönderimi de başlatacağız. Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı da yine bu yıl içerisinde uygulamaya alacağız. akıllı Şehir uygulamalarına devam ediyoruz ve bu projelerinin 2019 yılında sayısını artıracağız. PTT'nun bu yıl içerisinde Dron ile teslimatlarına başlamasını da planlıyoruz. Yine PTT tarafından başlatılan Türkiye Kart projesini 2019 yılında hayata geçireceğiz. Ulaşım kartı özellikli yerli ve milli yemek kartı projesi 2019 yılında yine PTT'nin iştiraki olan şirketimiz tarafından hayata geçirilecek. Ücte ikisi dağlık ve engebeli olan ülkemizin, coğrafi zorluklarına ve iklimsel şartların olumsuzluğuna sığınmadık. Demiryolu yaptık, bölünmüş yol yaptık, havalimanı yaptık, liman yaptık, tünel yaptık, viyadük yaptık, fiber kablo döşedik, uydu fırlattık. Türk Milletine ve çalışanımıza güvendik, işe koyulduk. Ülke insanımızı layık olduğu yaşam seviyesine çıkarmaya ve modern bir ulaştırma ve haberleşme altyapısı sunmaya devam ediyoruz. Tüm olumlu gelişmelere rağmen her işi bitirdik diyemeyiz. Demiryolunda, Karayolunda, Havayolunda, denizcicilikte ve Haberleşme sektörlerinde, Uzay ve Havacılık alanında daha çok yapacak işimiz olduğunu biliyoruz. Ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve halkımızın hak ettiği refahı yaşamasına imkan verecek projelere öncelik vererek yolumuza devam ediyoruz."

Kaynak: İHA